El balance económico de Sánchez

Si hay algo espectacular en los gobiernos de Pedro Sánchez es el balance económico y laboral. Voy a tratar de explicarlo basándome en datos. En 2018 había 18,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, hoy son 22 millones. Se han creado 3,5 millones de empleos, casi medio millón cada año. Pero no solo las cifras de crecimiento son importantes, hay que ver si se han producido en un contexto favorable o desfavorable. Resulta que en estos 8 años se ha vivido la mayor pandemia mundial desde la gripe española de 1918, y la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos los confinamientos, los problemas de abastecimiento a nivel mundial con la desescalada covid y el problemón eléctrico con el gas ruso. También podemos observar las dificultades que están padeciendo nuestros vecinos italianos, franceses o alemanes. ¿Cuándo había sido España la locomotora de Europa? Habrá que ver cómo ha sido la calidad de ese empleo. En 2018 la temporalidad estaba en 27%, hoy está en el 11%. Fíjense, que ya no se oye a nadie ponerse contento porque lo ha hecho fijo. Ahora es lo normal. Deberíamos hablar también de la evolución del salario mínimo. Ya saben, ese que algunos economistas muy listos explicaban que si subía aumentaba el paro. En 2018 en SMI estaba en 736,3 €. Hoy en 2026 está en 1.221 €. Una subidita del 65%. Habrá quien argumente que todo ese crecimiento se ha hecho a base de un enorme incremento de la deuda. Veamos si es verdad. En 2018 la deuda pública era del 100,4% del PIB. Ocho años después, tras una pandemia y una crisis energética en toda Europa, la deuda publica esta en el 100,8% y bajando. ¿Será entonces que la inflación se ha disparado? Pues es cierto que en todo el mundo la salida de la pandemia y, en Europa, el shock de la guerra de Ucrania provocaron una subida puntual de la inflación que tocó el 10%. Hoy estamos en el 2,9% una cifra perfectamente asumible. Pero mucho me temo que la gracieta de Trump en Irán nos va a doler en el bolsillo y a subir la inflación. Cuando se habla de economía además de lo coyuntural hay que ver lo estratégico. El gasto en I+D, el que ayuda al crecimiento futuro, ha pasado del 1,23% del PIB al 1,5%. Ese 0,27% son casi 5000 millones más en investigación al año. Habría que hablar también de la bajada de la luz y de las renovables. En 2018 produjeron el 38% de la electricidad, en 2025 el 56,6%. Se mire por donde se mire el balance económico es espectacular. Ojalá no lo jodan Trump y sus guerras.