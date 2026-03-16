No a la guerra

Cuando allá por estas fechas, marzo de 2003, la inmensa mayoría de los españoles nos opusimos a la guerra de Irak, hubo muchos, sobre todo seguidores y partidarios del gobierno de Aznar, que nos acusaron de ser cómplices del terrorismo. Oponerse a la guerra era tachado de «buenismo», insulto y desprecio que sigue en boga. Lo cierto es que aquella guerra, en lugar de paz, libertad y prosperidad para Oriente Medio, solo trajo más violencia y más pobreza, quizá con la excepción de los beneficios que algunas empresas norteamericanas obtuvieron.

Las guerras engendran más guerras y las escaladas son la tendencia natural de los conflictos.

Aún están pendientes las disculpas del expresidente Aznar por meternos en una guerra para derrotar un régimen que supuestamente tenía en su haber «armas de destrucción masiva». Aún le queda tiempo para reconocer el engaño de sus discursos y las mentiras con que intentó amedrentar a la población. Solo queda él del trío de las Azores: tanto Tony Blair, expresidente del Reino Unido, como George Bush expresidente norteamericano tuvieron la gallardía de reconocer sus errores y sus mentiras.

Aquellos actos y el posterior enrocamiento del aznarismo fueron el primer ensayo de lo que hoy padecemos en la política española, en los medios de comunicación, en las redes y en la conversación pública. Es la demonización del adversario, el odio al diferente, la desligitimización de las opiniones distintas. Es la escuela que impuso Aznar para no reconocer sus errores nunca.

Aún recuerdo con emoción aquella mañana del 20 de marzo del 2003, con una plaza del Pilar repleta de 16.000 jóvenes a las ocho de la mañana. Habían llegado de sus institutos, colegios y universidad a rechazar la guerra que apenas unas horas antes había comenzado. La viva estampa de la decencia, el pacifismo y el compromiso ético con los afectados. Ese sigue siendo el sentir de casi el 69% de españoles que continuamos estando en contra de la guerra.

Es incomprensible que el PP no haya sido de rectificar, de resetear aquel discurso después de 23 años. Justifican los ataques a Irán con los mismos argumentos; no les importa que hayan reventado la legalidad internacional y socavado la autoridad de la ONU. Hacen suyo los argumentos groseros y despiadados de personajes erráticos como Trump y Netanyahu.

Escudarse en la defensa de los derechos humanos que carecen los iraníes como argumento para no condenar la violación del derecho internacional, como hace Feijóo, es un intento grosero para confundir, o un desconocimiento de que los derechos humanos y el derecho internacional forman parte de la misma pieza jurídica indisoluble. Pero si hasta la presidenta de Italia ha empezado a comprender que la agresión a Irán no tiene nada que ver con poner fin a la brutalidad y los crímenes que encabezada Alí Jamenei, sino que responde a los intereses de Trump y Netanyahu.

En los próximos días comprobaremos el patriotismo de los diferentes partidos políticos españoles, cuando el gobierno presente las medidas para hacer frente a esta crisis derivada de la guerra. Porque la escalada de los precios energéticos ya afecta a nuestros bolsillos, no solo por la gasolina, sino por los efectos colaterales que el incremento del petróleo y gas van a tener en los precios alimentarios, electricidad, movilidad...y el incremento de la inflación. Numerosas empresas pueden verse afectadas lo cual repercutirá en los empleos, las condiciones laborales, los ajustes salariales... ¿Qué harán las derechas? Porque la extrema derecha ya sabemos que obvia cualquier medida del gobierno. La incógnita está en si el PP se deja arrastrar por ellos.

En este país nos hemos acostumbrado a que la oposición política se posicione sistemáticamente en contra de lo que haga el gobierno, con independencia del contenido, y eso es muy malo para el funcionamiento del sistema y nefasto para la democracia. Cuando los ciudadanos perciben que el interés del partido está por encima de los intereses de la población, la antipolítica está servida.