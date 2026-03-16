Ese miserable personaje que es Vladímir Putin ha tenido la suerte de salir relativamente bien parado en la película Magia en el Kremlin, de Olivier Assayas, inspirada en la novela de Giuliano da Empoli.

Físicamente favorecido, desde luego, al ser encarnado por Jude Law. Desde el punto de vista moral, sin embargo, su congénita maldad queda bastante diluida por las circunstancias (algunas ficticias, aunque con base real) en que se describen su ascenso y permanencia en el poder.

Propiamente hablando, el protagonista de la cinta no es Putin, aunque su presencia y alargada sombra no abandonen un segundo la mente del espectador, sino sus asesores de imagen. Un par de tipos sin escrúpulos encargados de diseñar sus primeras campañas y de labrar su imagen, logrando que, a ojos del electorado ruso, la sucesión de Boris Yeltsin se encarnara en la nueva y prometedora carrera de un exespía del KGB.

Pero Putin, a diferencia de Gorbachov, y en menor medida de Yeltsin, no iba a regresar al juego democrático una vez instalado en el poder. Pronto comenzaría a aherrojar las libertades del pueblo, a deshacerse de opositores, o a eliminarlos, hasta convertir el nuevo régimen en una cárcel ideológica regida por la intolerancia y la represión; por una nueva dictadura, en suma (resulta muy significativo que en la película todos sus colaboradores le llamen «el zar»).

Su despótica ambición iba a proyectarse al exterior. Con la excusa de recuperar los territorios a su juicio expoliados a la «Madre Rusia» tras la perestroika, Putin emprenderá sus campañas de anexión sobre zonas concretas, rusófilas, de las vecinas repúblicas, Ucrania entre ellas.

Con la conquista de Crimea, sus primitivos asesores, esos «magos del Kremlin» capaces de jugar con las ideas y de sembrar la confusión en los países enemigos de Occidente, empezarán a sobrarle al «zar». Sabían demasiado de él y de sus puntos débiles, y de cómo había escalado peldaño a peldaño hasta llegar a la cima. Ya habían hecho su trabajo, logrado desestabilizar países como Hungría o la misma Ucrania, influyendo, incluso, en las elecciones de Estados Unidos o en el ascenso de la ultraderecha en Europa, y en consecuencia podían ser purgados.

Una película para recordar, y en la que pensar.