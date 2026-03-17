Opinión
Víctimas, pero no cadáveres
Uno de los aspectos más humanitarios de la información bélica descansa en no mostrar los cadáveres del frente ni las víctimas civiles de los bombardeos indiscriminados o de las limpiezas étnicas.
Vemos, eso sí, edificios derruidos, cráteres de misiles, tanques desmontados, columnas de gente que huye y un largo etcétera de estragos de lo que Goya llamaría «los desastres de la guerra»; pero -a diferencia de los grabados del gran pintor- no vemos cadáver alguno. Las cámaras de los enviados especiales tienen buen cuidado en no herir la sensibilidad del público, evitándole las imágenes más descarnadas de cualquiera de las guerras actuales; tragedias y atrocidades, en cambio, que ellos, los corresponsales, sí ven en toda su dimensión y crudeza.
Ese necesario pudor tiene, sin embargo, como consecuencia a medio plazo una cierta «cloroformización» de esa misma sensibilidad que se pretende proteger.
El simple hecho de que, aun sin verlas, se informe a diario del número de víctimas en Gaza, en Ucrania -ahora en Irak, Israel y Líbano- irá causando en el espectador de televisión (en menor grado, en el lector de periódicos) una progresiva, si no indiferencia, sí lejanía del drama y de sus consecuencias. Incluso esas cifras de muertos que al principio tanto impresionaban pasarán a ser guarismos sin excesivo impacto en el ánimo del espectador/lector, al haberse acostumbrado a recibir una información prácticamente idéntica a la que se le sirvió la jornada anterior y a la que se le proporcionará el día siguiente.
Día a día, semana a semana, mes a mes, ese goteo de víctimas inocentes, de niños despanzurrados por la metralla, de mujeres embarazadas violadas por el enemigo o voladas por sus morteros, de ancianos mutilados, de soldados ejecutados al filo de fosas comunes en cuyo anonimato se perderá para siempre su memoria, irá «embruteciendo» a la opinión pública a base de agotarla por la falta de soluciones y agobiarla por la reiteración de los hechos. Los crímenes de guerra pasarán a aburrir, a sobrar, y aunque el lector/espectador mantenga su conciencia crítica, la furia de su rebeldía se irá convirtiendo en inacción.
Es el sueño de todo asesino.
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