Víctimas, pero no cadáveres

Uno de los aspectos más humanitarios de la información bélica descansa en no mostrar los cadáveres del frente ni las víctimas civiles de los bombardeos indiscriminados o de las limpiezas étnicas.

Vemos, eso sí, edificios derruidos, cráteres de misiles, tanques desmontados, columnas de gente que huye y un largo etcétera de estragos de lo que Goya llamaría «los desastres de la guerra»; pero -a diferencia de los grabados del gran pintor- no vemos cadáver alguno. Las cámaras de los enviados especiales tienen buen cuidado en no herir la sensibilidad del público, evitándole las imágenes más descarnadas de cualquiera de las guerras actuales; tragedias y atrocidades, en cambio, que ellos, los corresponsales, sí ven en toda su dimensión y crudeza.

Ese necesario pudor tiene, sin embargo, como consecuencia a medio plazo una cierta «cloroformización» de esa misma sensibilidad que se pretende proteger.

El simple hecho de que, aun sin verlas, se informe a diario del número de víctimas en Gaza, en Ucrania -ahora en Irak, Israel y Líbano- irá causando en el espectador de televisión (en menor grado, en el lector de periódicos) una progresiva, si no indiferencia, sí lejanía del drama y de sus consecuencias. Incluso esas cifras de muertos que al principio tanto impresionaban pasarán a ser guarismos sin excesivo impacto en el ánimo del espectador/lector, al haberse acostumbrado a recibir una información prácticamente idéntica a la que se le sirvió la jornada anterior y a la que se le proporcionará el día siguiente.

Día a día, semana a semana, mes a mes, ese goteo de víctimas inocentes, de niños despanzurrados por la metralla, de mujeres embarazadas violadas por el enemigo o voladas por sus morteros, de ancianos mutilados, de soldados ejecutados al filo de fosas comunes en cuyo anonimato se perderá para siempre su memoria, irá «embruteciendo» a la opinión pública a base de agotarla por la falta de soluciones y agobiarla por la reiteración de los hechos. Los crímenes de guerra pasarán a aburrir, a sobrar, y aunque el lector/espectador mantenga su conciencia crítica, la furia de su rebeldía se irá convirtiendo en inacción.

Es el sueño de todo asesino.