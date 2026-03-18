Hambre de arte

No son pocos los escritores y críticos que piensan que con Hambre dio comienzo la literatura contemporánea.

Esto es, aquella capaz de dar un paso más para alejarse de la mera descripción de la realidad, incluso de los pensamientos de los personajes, penetrando profundamente en el interior de cada uno de ellos e invitándoles a expresar sus más recónditos pensamientos. A manifestar, sin reprimirlos en absoluto, todos sus ocultos deseos, y a no extrañarse, angustiarse ni escandalizarse por ello.

El protagonista de Hambre, obra maestra de Knut Hansum que releo en la nueva edición de Nórdica, es un escritor que pasa a convertirse en vagabundo a causa de su obsesión por escribir de una manera poco o nada apreciada por una sociedad de cuyos grupos e individuos, así como de sus normas elementales de convivencia, ha comenzado a alejarse sin horizonte de retorno. Mantiene su relación con un periódico, con cuyo director se ha comprometido a escribir una serie de artículos que, sin embargo, se le resisten, por falta de inspiración. Mientras se devana los sesos, intentando componer, además, un drama y algunos relatos, su presupuesto se agota y experimenta un hambre ya no solo espiritual, sino física, esa que ruge desde su estómago y condicionará su salud física y mental a lo largo de toda una novela que se resuelve como un largo y desesperanzado, aunque a ratos cómico, monólogo interior.

Con un estilo tan desconcertante o con tantos altibajos como su propio estado de ánimo, el protagonista pasará de la exaltación a la depresión, de la lucidez extrema a la más absurda locura. Grandes pensamientos se combinarán sin solución de continuidad en su cerebro afectado por la falta de vitaminas y energías con negras ideas de la más honda desesperación. Producto de la sensibilidad extrema a que lo arrastrará –o lo elevará, según se mire–, el ayuno forzoso, tendrá, bien visiones, bien la facultad de transformar encuentros y episodios normales en experiencias teatrales, dramáticas, donde cuerpos, voces y espíritus aspiran a entenderse en un plano puramente artístico.

Entre otros muchos autores con voz propia, Heny Miller o Paul Auster rindieron tributo al carácter pionero de esta novela fundacional, y a los descubrimientos narrativos de Hansum.

Tal vez, sí, el primero de los novelistas modernos...