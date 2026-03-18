El pasado que Zaragoza vuelve a esconder

Zaragoza tiene un problema de autoestima, o quizás de memoria, que se cura a base de hormigón. Lo hemos vuelto a ver la pasada semana con las obras de la Plaza San Miguel y el Coso. Bajo las zanjas, a casi cinco metros de profundidad, ha emergido una estratigrafía extraordinaria: niveles de ocupación romana del siglo I, el suelo de baldosas de un patio andalusí de época taifas del siglo XI, la cimentación de la muralla medieval de la ciudad y hasta los restos de una fuente decimonónica que decoraba la plaza. Una ciudad entera, apilada en capas, que nos dice alto y claro que Caesar Augusta (y lo que vino después) era mucho más grande y compleja de lo que creíamos. ¿La reacción? La de siempre, la que todos conocemos, cuatro fotos para el archivo municipal y a cerrar rápido por si a alguien se le ocurre preguntar algo.

Resulta desolador ver cómo en otras ciudades europeas un hallazgo así paralizaría el corazón de la gestión para buscar una forma de integrarlo, de hacerlo visible, de convertirlo en un hito turístico y cultural. Ciudades como Colonia, Mérida o incluso Barcelona han sabido convertir sus subsuelos en argumentos urbanos de primer orden. Aquí, sin embargo, el patrimonio se trata como una molestia administrativa que retrasa el calendario de las excavadoras. Parece que en la Plaza del Pilar importa más que el autobús pase puntual por el Coso que el hecho de que estemos pisando dos mil años de historia romana, árabe y medieval que nos definen como ciudad.

Es la política del "tapado". En Zaragoza somos expertos en encontrar tesoros y volverlos a enterrar con una palmadita en la espalda a los arqueólogos. Pasó con la muralla medieval, pasa con los restos andalusíes y volverá a pasar ahora con estas capas de civilización sucesiva. Y lo más irónico es que el propio Ayuntamiento lo sabe. Realizó cincuenta catas previas antes de diseñar la reforma, conocía perfectamente lo que había ahí abajo, y aun así el proyecto avanza según el calendario previsto, con los restos documentados en un informe técnico que irá a parar a un cajón de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Tenemos una mina de oro bajo los pies, un museo al aire libre que recorre desde Roma hasta la modernidad, pero preferimos la comodidad del corto plazo.

¿A quién le importa realmente la historia cuando hay una reforma integral que inaugurar? Esa es la pregunta que parece flotar en el ambiente. Mientras nos llenamos la boca con la "Zaragoza turística" y la "Zaragoza cultural", permitimos que nuestra verdadera esencia habite en un limbo de oscuridad bajo el subsuelo. No se trata de detener el progreso, se trata de entender que el progreso sin identidad es solo asfalto vacío.

Si el Ayuntamiento de Zaragoza sigue tratando estos hallazgos como simples datos interesantes para un informe técnico, el ciudadano es el que sale perdiendo. Lo llamativo no es solo lo que se ha encontrado, sino la cantidad y diversidad de lo que coexiste en apenas cuatro metros de tierra: el romano, el árabe, el medieval y el decimonónico pisándose unos a otros, contando una historia de continuidad humana que pocas ciudades pueden presumir de tener tan concentrada y tan accesible. Perdimos la oportunidad de que San Miguel fuera una ventana abierta a nuestro pasado para convertirla en una plaza más, igual que tantas otras. Disfruten del nuevo pavimento, que está muy limpio y reluciente (por unos meses), pero no olviden que justo debajo, a unos pocos metros, hemos vuelto a enterrar la oportunidad de ser una ciudad que se siente orgullosa de sus raíces. Total, para qué queremos dos milenios de historia si lo que realmente nos urge es que no se pierda ni un minuto de tráfico.