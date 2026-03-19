El día 19 de marzo, festividad de San José (esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús) es la fecha en que se celebra en España el Día del Padre. Sin embargo, esta celebración es relativamente reciente y varios años posterior a la del Día de la Madre -que data de 1926- y que comenzó celebrándose el 8 de diciembre, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción y que, desde el año 1965, tiene lugar en el primer domingo de mayo.

No sería hasta 1948 cuando se celebró en España el primer Día del Padre. Y lo fue no por decisión oficial, sino por iniciativa de una maestra de escuela, la zamorana Manuela Vicente Ferrero (1904-1999), quien en aquel año impartía clases en un colegio femenino del humilde barrio de Belmonte, a las afueras de Madrid. A instancias de sus alumnas y algunos de sus padres, aquella maestra eligió el 19 de marzo (por ser la festividad de San José, «jefe de la Sagrada Familia y modelo de las familias cristianas») para dedicar «un día para los padres. Un día para que sus hijos les hablaran con más intensidad de su cariño, recordando sus sacrificios para proporcionarles lo mejor».

Al año siguiente -el 12 de enero de 1949- el periódico El Magisterio Español publicaba un artículo, titulado El Día del Padre, que resultó decisivo para la consolidación de la iniciativa de Manuela. Y es que, llegado el 19 de marzo, muchas familias que habían leído ese artículo, se acercaron hasta su escuela para unirse a las actividades que, para honrar a los padres, alumnas y maestra habían organizado. Todo un acontecimiento en la plomiza España de posguerra que tuvo una inesperada repercusión social en todo el país.

De manera que, cuatro años después, en 1953, el Frente de Juventudes, la sección juvenil de la todopoderosa Falange Española durante la dictadura de Franco, apoyaba la idea de la celebración del Día del Padre en la fecha del 19 de marzo: «Nadie mejor que el Patrono San José, modelo de padres, para servir de patrón de la paternidad en esta nueva fiesta española a la que auguramos un magnífico porvenir». Y acertaron en la predicción.

Pero quienes primero vieron la ventana de oportunidad que se abría con la nueva celebración fueron los comercios. Así, pocos días antes del 19 de marzo de 1953, podía leerse en los periódicos de todo el país anuncios como éste: «Los desvelos del cabeza de familia que sufre por ella, deben ser correspondidos con la alegría de un regalo en esta fecha tan grata como es el Día del Padre».

Una de las primeras personas que editorializó en España acerca de la nueva celebración y su utilización comercial fue la periodista alcañizana Pilar Narvión (1922-2013), quien el 19 de marzo de 1953, en su columna habitual en el diario Pueblo escribía: «Este año asistimos a la inauguración solemne de una nueva fiesta familiar: el Día del Padre, feliz invento de Galerías Preciados que pronto será una especie de Calendario Zaragozano para guía de regalos, regaladores y regalantes».

Y es que según la propia patrocinadora Manuela Vicente Ferrero admitió, el verdadero impulso a la celebración del Día del Padre llegó de la mano de la publicidad llevada a cabo por José Fernández Rodríguez (director gerente de la firma comercial Galerías Preciados, en aquellos tiempos la competencia de El Corte Inglés), quien «al conocer la idea, la acogió con cariño y la difundió por prensa y radio de una manera delicada y bellísima, a base de textos escogidos de escritores prestigiosos».

Claro que, no todos los padres estuvieron de acuerdo con la deriva comercial que este entrañable día parecía tomar, como testimoniaba una crónica del periodista bilbaíno Joaquín Losada Pinedo (Tachín), publicada el 20 de marzo de 1953: «por primera vez se ha celebrado el por algún guasón llamado Día del Padre, una fiesta en que los hijos les dicen a sus padres: papá dame veinte duros, que hoy es el Día del Padre y quiero hacerte un regalo. En un principio, el padre renuncia generosamente al obsequio, pero todo es inútil y al final debe despedirse del billete de cien pesetillas tan necesario para el día siguiente, que también es el día del padre, como los siguientes».

El día de San José (de profesión carpintero, gremio impulsor, ya en el siglo XVIII, de la celebración de las Fallas de Valencia) fue declarado festivo nacional en 1947 (seis años antes de que, oficialmente, pasase a ser el Día del Padre en nuestro país) y continuó siéndolo hasta 1978, a partir de cuya fecha pasó a ser un festivo sustituible. Este año, además de en la Comunidad Valenciana, el 19 de marzo es día no laboral en Galicia, Región de Murcia, Navarra y País Vasco.