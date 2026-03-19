Zaragoza y sus edificios antiguos

El desalojo de un edificio del barrio de La Magdalena devuelve los focos a un problema recurrente en Zaragoza que casi siempre se aborda siguiendo el mismo patrón: surgen como si se tratara de episodios puntuales, luego se revisan los inmuebles por parte del ayuntamiento y se da una especie de ultimátum a la propiedad para que haga las obras necesarias para garantizar la seguridad, en muchos casos termina actuando el propio consistorio de forma subsidiaria, por la urgencia, y luego se les gira el recibo a los dueños de lo que han costado los trabajos y casi siempre acaba siendo imposible, o casi, cobrarlo. Pero también es llamativo que en cada desalojo urgente se reabre el debate sobre el estado de los edificios de la ciudad, la antigüedad de un porcentaje alto de las construcciones existentes y surge la duda sobre si hay que aumentar los controles o se deben anticipar o endurecer las revisiones, que ya se les exige cuando tienen más de 50 años. Estas, además, a veces no están sirviendo para corregir las deficiencias que sí detectan y que, en caso de no corregirse, van a más y aumentan el riesgo. Así que hay algo que conecta a todos estos episodios puntuales que les aleja de la consideración de ser algo aislado: la conservación de los edificios no siempre se ajustan a lo que estos requieren. Y un día pasa, como este martes en la calle Arcadas y otro en otra zona de La Magdalena, otro en San Pablo... La pregunta es si se puede hacer algo para evitar que estos se produzcan, si realmente hay que esperar a que un falso techo se caiga en uno de los pisos para identificar las grietas o deficiencias que llevan a tomar decisiones tan drásticas como es un desalojo de todas las familias. Sus ocupantes son las víctimas de una situación sobrevenida que quizá ya intuían que podía pasar algún día, y son ellos los que ahora habitan en la incertidumbre de no saber qué será de sus hogares mientras duermen donde encuentran refugio.

Ahora que los técnicos de Urbanismo han revisado en profundidad lo ocurrido en el bloque del número 6 de la calle Arcadas, la mejor noticia para sus residentes es que no existe riesgo de derrumbe. Otros en el pasado no tuvieron tanta suerte y su desalojo preventivo acabó siendo la salida obligada del hogar para siempre. Al parecer, todo viene motivado por una deficiencia en el tejado, que provocó esas humedades que pusieron en alerta a los vecinos y que provocaron que se cayera ese falso techo. Otros inmuebles acabaron apuntalados al día siguiente. Y otros demolidos porque cuando se identificó el problema ya no tenía solución.

Pero si de verdad importa el problema quizá hay que escuchar más a los expertos, que están alertando desde hace mucho tiempo y proponiendo medidas correctoras que son razonables. El Colegio de Arquitectos apunta a un porcentaje alto de edificios con alguna deficiencia, un 24% sobre un estudio de unos 900 inmuebles, y proponen adelantar la obligatoriedad de pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a los 40 años de antigüedad, diez menos que ahora, además de aumentar los mecanismos de control y revisión. En las tres últimas leyes de vivienda su recomendación ha pasado desapercibida. Y las herramientas al alcance de la Administración, si la ley no da más capacidad, al final son las que son, y habrá casos solo les queda hacer lo que están haciendo, pagar por esa seguridad en la que otros no invierten, y esperar a que pase el siguiente episodio «puntual». Y así nada cambiará.