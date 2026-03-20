El cambio empieza contigo

Nos encanta el cambio siempre que ocurra en abstracto, lejos y sin obligarnos a levantar la mano en una reunión, firmar un papel incómodo o explicar por qué creemos que algo no funciona, porque indignarse en la pausa del café es sencillo, compartir un post es gratis y asentir mientras otro protesta no compromete... pero actuar ya es otra liga.

Queremos que se revisen los turnos imposibles, los procesos absurdos, los liderazgos autoritarios y las decisiones opacas, aunque al mismo tiempo aspiramos a seguir siendo invisibles, no meternos en problemas y no convertirnos en «esa persona» que incomoda con preguntas, porque soñamos con la cuadratura del círculo: que todo cambie sin que nadie se exponga.

-«Esto está fatal». «Alguien debería decir algo». «Yo te apoyo... desde aquí atrás».

Es una forma muy humana -y muy sofisticada- de supervivencia profesional: protestar en privado y esperar resultados en público.

Hace años trabajé en una empresa con tres turnos -mañana, tarde y uno partido- que hacían imposible compaginar el trabajo con estudios reglados, algo que generaba un consenso casi absoluto en pasillos y cafeterías.

Éramos diez en el equipo: diez indignados, diez convencidos de que aquello no tenía sentido, diez que asentían cuando alguien proponía elevar una queja formal.

Lo hicimos.

La respuesta fue clara: «Si lo solicitáis todos por escrito, lo estudiamos».

Diez personas. Un documento. Diez firmas. Resultado: dos.

Dos nombres propios. Dos personas dispuestas a asumir el pequeño riesgo inicial. Los otros ocho activaron el repertorio habitual: «Ahora no es buen momento». «Yo te apoyo, pero no quiero problemas». «A ver si os lo conceden primero».

La historia terminó bien: aprobaron la flexibilidad y se beneficiaron los diez, confirmando una ley no escrita del mundo laboral: el cambio suele impulsarlo una minoría... que luego aprovecha la mayoría.

No es cobardía; es autoprotección. Tememos quedar señalados, perder oportunidades o ser catalogados como conflictivos, y ese miedo es comprensible. El problema aparece cuando se convierte en modo de vida profesional y pasamos años acumulando frustración, cinismo organizativo y una extraordinaria habilidad para quejarnos en voz baja.

Porque aquí llega la verdad incómoda: si algo malo tiene que ocurrirte, probablemente no dependerá solo de que protestes. Callarse no siempre es una póliza de seguros; a veces es una resignación lenta y silenciosa.

Todo esto del cambio se parece sospechosamente a la vida cotidiana: queremos adelgazar sin dejar el pan, aprender idiomas sin estudiar, ahorrar sin renunciar a nada y eliminar los atascos mientras seguimos yendo todos en coche. En las empresas ocurre igual: deseamos culturas sanas sin conversaciones incómodas, liderazgos humanos sin cuestionar, horarios flexibles sin revisar procesos y transformaciones profundas sin incomodar a nadie.

Spoiler: no suele funcionar así. El cambio real empieza casi siempre por alguien que se cansa antes que el resto.

Me preocupa también la creciente falta de criterio: creer el primer titular, la frase viral o el rumor de pasillo sin contrastar, sin comparar fuentes y sin preguntarse qué datos hay… y cuáles faltan. En el trabajo sucede lo mismo: «Dicen que van a despedir gente». «He oído que ese proyecto está muerto». ¿Fuente? «Se comenta».

Ejercer criterio propio exige tiempo e incomodidad, obliga a no sumarse al coro de inmediato y a probar por uno mismo antes de juzgar, recordando que ni todo es tan terrible como cuentan... ni tan maravilloso como promete el folleto corporativo.

Las organizaciones no suelen cambiar por inercia, sino porque alguien deja de esperar: una pregunta incómoda en una reunión, una firma, un correo bien argumentado, un límite puesto con educación.

Pequeños gestos. Grandes efectos. El sistema raramente se reforma solo; suele hacerlo porque alguien empuja.

Queremos empresas mejores, culturas más justas, horarios humanos y liderazgos decentes, pero aquí va la frase que no suele gustar: si todo el mundo espera a que dé el paso otro… no lo da nadie.

El cambio comienza cuando alguien asume el coste inicial -la mirada lateral, el silencio incómodo, el «¿por qué lo has dicho tú?»- y no el aplauso final, que casi siempre llega después. Y ahora la pregunta que de verdad importa, la que se responde camino a casa: ¿estoy esperando a que alguien se arriesgue... o estoy dispuesto a ser yo esa persona alguna vez?

Porque al final, en las empresas y en la vida, ocurre algo muy simple: el futuro lo construyen quienes dan un paso al frente... mientras los demás aseguran que estaban totalmente de acuerdo.