La construcción de un nuevo Real Zaragoza

El Real Zaragoza sigue en una situación crítica a falta de solo doce jornadas para el término del campeonato. Sin embargo, las dos victorias consecutivas conseguidas por David Navarro tras su llegada al banquillo, en Cádiz y frente al Almería en el Ibercaja Estadio, han abierto una ventana de esperanza y recuperado la fe de la plantilla y del aficionado en la permanencia. En solo dos semanas, la distancia con la zona de la salvación se ha estrechado de ocho a cuatro puntos, un salto importante pero que de nada servirá si no tiene continuidad. A su llegada, Navarro ha provocado un efecto positivo que Rubén Sellés había perdido, extraviado como estaba en las semanas previas a su adiós en críticas contra sus propios futbolistas, la afición y hasta hacia dentro del propio club. Por ello, la SAD decidió destituirlo y gastar la última bala de la temporada con la figura del cuarto entrenador. Anteriormente por allí habían pasado Gabi Fernández, Emilio Larraz durante un encuentro, Sellés y el propio Navarro.

El cambio, no obstante, tuvo un alcance mucho mayor. Aprovechando la extrema complejidad de la coyuntura, el Real Zaragoza empezó a poner las primeras piedras de lo que será su reconstrucción total en el corto y medio plazo. Para ello incorporó a Lalo Arantegui como director deportivo. Será el encargado de pilotar la profesionalización y regionalización del área, extremadamente descuidada en los últimos tiempos. El club ha pagado una factura cara por esa desatención. En una extensa entrevista en exclusiva con este diario, Arantegui reveló algunos de sus planes y mostró la ambición que una entidad de la historia del Real Zaragoza necesita. Aseguró que tanto en Segunda División como en Primera RFEF, el club construirá un proyecto de ascenso, que David Navarro seguirá en el banquillo si logra el milagro de la permanencia, que pondrá en valor la cantera como hizo en su anterior etapa entre 2017 y 2020 y que trabajará de manera organizada y con anticipación. Producto de ese modus operandi ya tiene atado a Jaume Jardí, talentoso extremo del Nástic de Tarragona.

Arantegui tenía también encomendada la tarea de regionalizar el club en su área deportiva con el objetivo de que el club recupere la identidad perdida, construir un Zaragoza mucho más pegado al territorio, basado en su verdadero ADN y con unas señas propias claramente diferenciales. Fran Gracia, Néstor Pérez y Quique García ya forman parte de su grupo de trabajo. Todos aragoneses, todos entrelazados por historias personales y todos zaragocistas. Juan Forcén ha tenido mucho que ver en este volantazo en la SAD. El consejero tiene desde hace tiempo la voluntad de que el Real Zaragoza sea mucho más aragonés, también a nivel societario. De momento ha incorporado la figura de Guzmán Pérez-Ayo en el consejo de administración como apoyo cercano y de primera mano en la ciudad y continúa buscando inversores de la tierra que participen del capital. Todo con una voluntad clara: que el Real Zaragoza cambie de verdad en el futuro.