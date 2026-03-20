La relación de pareja sigue dando mucho juego en el cine.

Una de las últimas muestras puede ser Sin conexión, dirigida por Bradley Cooper, con el propio actor interpretando uno de sus roles. No el protagonista, encarnado por un Will Arnett emparejado con la actriz Laura Dern. Ambos realizan un buen trabajo dando vida a Jacob y Tess, un matrimonio en la cuarentena con dos hijos pequeños y la vida en apariencia resuelta, pues residen en una buena urbanización y disfrutan de sus respectivos y solventes trabajos. Él, en banca privada; ella, como entrenadora de gimnasia muy cotizada, pues llegó a ser jugadora olímpica con el equipo norteamericano de voleibol.

Algo, sin embargo, debía de ir mal entre ellos porque nada más arrancar el metraje de Sin conexión, sus actitudes, más que sus resignadas palabras, darán a entender que todo ha acabado entre ellos. Se les ve, en efecto, «desconectados», por lo que nada extrañará al espectador que Jacob abandone (¿temporalmente o para siempre?) el domicilio conyugal y se instale en un apartamento. Entre sus cuatro paredes el mundo se le caerá encima y, hundido de moral, paseará por su nuevo barrio sin ganas de nada. Hasta que, por casualidad, sin nada mejor que hacer, entre a un local nocturno donde se admiten monologuistas espontáneos que deseen lucir sus aptitudes ante un público reducido pero entusiasta. Jacob probará suerte como artista, ejercicio del que saldrá airoso, que repetirá, y que, noche a noche, actuación tras actuación le irá proporcionando, curiosamente, una cierta estabilidad emocional, anímica, y de paso, reclutándolos entre los otros humoristas, nuevos amigos.

De la misma forma su ex, Tess, encontrará su terapia en el regreso al voleibol al máximo nivel, y a la recuperación de sus amistades de juventud, con uno de los cuales podría vivir ahora el romance que no llegó a surgir.

La película recrea los primeros pasos de esta pareja «desconectada» no por grandes traiciones o frustraciones, sino por la máquina trituradora de un tiempo que acabó siendo demasiado parecido a la rutina, causando en su caso el aburrimiento el mismo demoledor efecto que, por ejemplo un adulterio.

Interesante...