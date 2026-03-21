Presupuestos: misión imposible

Si, como ha dicho el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno -en la que muchos estiman su más lúcida aseveración-, la actual clase política española es la peor de la historia reciente, prueba de ello sería su incapacidad para aprobar presupuestos.

El Gobierno español carece de ellos desde hace tanto tiempo que ni siquiera los diputados recuerdan cuándo. Como la ministra del ramo, María Jesús Moreno, no se atreve a poner fecha al nuevo marco legal presupuestario (que debería haberse aprobado en diciembre), se deduce que todo este pobre y ensombrecido por las guerras 2026 se administrará como se está administrando ya: con una nueva prórroga de presupuestos antiguos, obsoletos, inservibles, que nada nuevo contemplan ni hacia ninguna dirección se proyectan.

Siendo obviamente el equipo de Pedro Sánchez incapaz de gestionar adecuadamente el país, no convoca elecciones generales, aferrándose a un poder en clara desintegración, pues ya no está controlado. Muestra de la precariedad socialista es también la retirada del presupuesto de la Generalitat. Salvador Illa tampoco los saca adelante, por la oposición de ERC, condenando a Cataluña al mismo impasse que ahora mismo lastra la actividad en Extremadura, Aragón y Castilla-León.

Pues lo mismo, aunque por diferentes razones, sucede en las «regiones» -según se empeña en llamarlas, anticonstitucional ente, Santiago Abascal-. Comunidades Autónomas como Aragón tampoco tienen presupuestos desde hace varios años porque sus señorías (en este caso PP y Vox) han sido incapaces de aprobarlos.

La razón y los mecanismos del colapso son siempre los mismos y debidos a idénticos vicios. Unos y otros partidos utilizan la herramienta económica como negociación política de sus principios, ideales o promesas electorales, condicionando su voto a la inclusión de determinadas partidas. Si estas no son aceptadas, se deriva una situación como la actual, y cada vez más generalizada, de bloqueo.

La solución, evidentemente, pasaría por la firma de acuerdos razonables entre partidos afines, pero este lógico desenlace a cualquier debate presupuestario raramente se alcanza en esta España dividida, atomizada en bloques artificiales, regidos por intereses muy discutibles. Lejos, en cualquier caso, de las opiniones y necesidades de los españoles de a pie, precisados de una buena gestión desde sus respectivas administraciones.