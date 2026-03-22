Su nombre es Alejandro Martínez. Probablemente así no lo conoce nadie. Pero si decimos Alejandro Moda, sí: aparece el comerciante, el escaparate, la elegancia masculina en Zaragoza desde hace medio siglo. Y, sobre todo, aparece una forma de entender Aragón que tiene más que ver con las personas que con los discursos.

Si algo define a Aragón es su gente. Gente que emprende, que resiste, que construye sin hacer demasiado ruido. Gente que levanta proyectos y, cuando les va bien, no se olvida de dónde viene. Alejandro Martínez es exactamente eso: un aragonés que ha hecho empresa, que ha defendido su negocio durante 50 años —sin ser modisto, pero con un olfato indiscutible para vestir al hombre con marcas y diseños atractivos— y que devuelve a la sociedad mucho de lo recibido.

En un tiempo en el que a veces se confunde el éxito con la exhibición, su trayectoria va justo en sentido contrario. Aquí no hay artificio. Hay trabajo, constancia y una idea sencilla pero poderosa: si te va bien, tienes la obligación moral de compartirlo.

Y lo ha hecho. De manera constante y tangible. Con la gala benéfica de 2005 para ayudar a los damnificados del tsunami asiático, destinando la recaudación, a través de Unicef, a la reconstrucción y para levantar una escuela. O entre 2005 y 2006 impulsando la campaña ‘Agua que no has de beber… tráenosla’ para los campamentos saharauis, con la que reunió 160.000 litros de agua para un hospital de Tinduf, y financió hasta su transporte marítimo.

O en 2007 con la tarjeta solidaria Visa Alejandro Moda, que destinaba el 0,7% de las compras a proyectos benéficos de Aragón. O con el ‘Plan A+’ de 2009, con Cruz Roja, recogiendo ropa para los más necesitados a cambio de cheques regalo. O en 2013, con las ‘Maletas Solidarias’ y junto al Santo Refugio, consiguiendo más de 20.000 prendas para personas desfavorecidas.

Reaccionó con rapidez ante la dana de Valencia y donó 400 botas de agua, respondiendo a una necesidad urgente. O en 2025, en su 50 aniversario, impulsando la Beca Alejandro Moda contra el cáncer de próstata, destinando el 25% de las compras a esta causa y formalizando una ayuda de 50.000 euros a la investigación del IIS Aragón.

Esto no es marketing. Es compromiso, como estar a muerte con el Real Zaragoza y el Casademont. Es entender que una empresa no es solo una cuenta de resultados, sino una herramienta con capacidad de mejorar la vida de los demás. Y eso es lo que da valor a Aragón: su gente.

En un territorio que a veces duda de sí mismo, figuras como la de Alejandro Martínez recuerdan que el verdadero patrimonio no está solo en los paisajes o en la historia, sino en las personas que construyen comunidad día a día. Que emprenden, que resisten, que ayudan y que están a la altura de su tierra.