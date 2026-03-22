Juerga de Feijóo y resaca en Aragón

Esto de las negociaciones entre el PP y Vox en Aragón se me está haciendo largo. Ya sé que los tiempos en la política son importantes y que cualquier traspiés puede truncar un pacto, pero es que cada día se ven más signos de que esto ya está hecho y desde hace tiempo. Que el paréntesis de las elecciones de Castilla y León tiene lógica, sobre todo para los de Génova y Bambú, pero una vez que ha pasado, el guionista de este teatrillo empieza a dar síntomas de que se le acaban las ideas para fabricar giros inesperados a una trama que pierde intensidad e interés. Con lo fácil que sería seguir el ejemplo de Zaragoza con el presupuesto de 2026 y llegar a acuerdos con promesas que ambos saben que no van a poder cumplirse... Empiezan a haber muchas señales que apuntan al pacto. Incipiente, decía el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, como si dependiera de él algo de lo que acordar. Antes de abril, decía el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, como si el pacto en Aragón, Extremadura o Castilla y León dependiera de sus deseos en algún momento.

De hecho, uno de los signos más evidentes de que el acuerdo en el Pignatelli es inevitable es, precisamente, el simple hecho de que Feijóo abra la boca. Ahora que ha quedado demostrado que su estrategia electoral, pensada única y exclusivamente para su propio beneficio, ha sido más bien nefasta, o que el hecho de que Jorge Azcón perdiera escaños le importaba más bien poco, que salga cargando contra el único partido que les puede mantener en el poder solo se sostiene si ya sabes que está todo hecho y así dar a entender que alguien le está haciendo casito. Lo mismo que dar a entender que cuando la gente ha votado lo ha hecho pensando en auparle a él a La Moncloa y no en clave autonómica. Solo Azcón ha perdido representación y eso es gracias a Feijóo.

Así que solo se trata de ganar tiempo y esperar al momento adecuado para repartir sillones y poltronas, porque lo que parece fácil de entender es que los 10 millones que le ha costado a los aragoneses esta juerga de Génova ya son más que suficientes para satisfacer sus egos. Otros diez en una repetición electoral sería un exceso inexplicable. Y como aún faltan más de dos meses para que Andalucía vote, no se puede estirar mucho más el chicle. Se pueden espaciar las reuniones de la nueva presidenta de las Cortes con los partidos para ganar una semana, vale; se puede demorar la decisión de fijar fecha para el pleno de investidura, venga; y ya sabemos que la Semana Santa para PP y Vox es sagrada, genial. Pero ya se puede intuir que para el 23 de abril todos tendrán su sillón, porque tanta resaca (electoral) solo da dolores de cabeza.