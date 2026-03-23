Trump y el pantano de Irán

Llevamos más de tres semanas de ataque sobre Irán y a mí me surgen muchas dudas. Ya se sabe: en la guerra la primera víctima es la verdad. Nos cuentan que EEUU ha perdido varios aviones, pero todos han sido por fuego amigo. Nos cuentan que han caído misiles iraníes en tropecientas bases americanas, pero solo han muerto 14 soldados americanos. Nos cuentan un día que la guerra está a punto de acabar, al siguiente que será larga y al otro que medio pensionista. Y luego está mi favorita: hay un portaviones en una zona de guerra y nos cuentan que tienen que llevarlo a reparar, pero no porque haya sido alcanzado, sino porque se les han llenado los retretes y hay que vaciarlos

No sé qué es peor, si usar eso como excusa o que sea verdad y no hayan tenido en cuenta que 5.000 tripulantes cagan mucho todos los días. Más allá de estas informaciones, que vaya usted a saber, intento ver los intereses en esta guerra. Entiendo perfectamente al nazi-sionista Netanyahu. Él tiene mucho que ganar. Desestabiliza toda la región consolidando así la hegemonía israelí, distrae de sus problemas judiciales, destruye capacidades de su mayor enemigo y aprovecha para ir conquistando territorio libanés en su proyecto genocida del Gran Israel. Entiendo lo que ganó Trump con el secuestro de Maduro: domesticar un gobierno no dócil, pero sobre todo quitarles una fuente de petróleo a los chinos y quedársela él. Pero, ¿qué gana Trump empantanándose en Irán?

Se habla de que la guerra está quemando entre mil y dos mil millones al día en pepinazos, la subida del petróleo ya está provocando tensiones inflacionistas en EEUU, y además está generando una fortísima división interna en el movimiento MAGA. Sus bases empiezan a criticar a Trump por no cumplir con su America first y meterse en guerras costosas y lejanas. Si además empiezan a llegar ataúdes el roto puede ser definitivo. Aún entiendo menos que EEUU e Israel hayan atacado el mayor campo de extracción de gas del mundo, provocando más tensión en el precio de la energía. Encima se echan la culpa el uno al otro. Nadie al timón.

Como no veo explicación a la actuación de Trump voy a hacer unas hipótesis. ¿El subidón post Maduro le domina y se le va la pinza más de lo habitual? ¿Está rodeado de aduladores y nadie se atrevió a advertirle de que Irán no es Venezuela? ¿Tendrá Netanyahu información de la vida privada de Trump que amenaza con sacar a la luz? Mientras damos respuestas nosotros pagaremos esta locura con subidas de precios. Los iraníes y libaneses, con sangre.