La epidemia ultra no es nada original

Acaba de tomar posesión como presidente de Chile José Antonio Kast, de ascendencia alemana, convencido defensor de la dictadura de Pinochet y obsesionado con la izquierda, la globalización y los emigrantes y antifeminista... o sea, uno de los representantes más caracterizados de los neopatriotas ultraderechistas de lo que Franco Della Donne denomina «epidemia ultra». Y al otro lado de la cordillera, Miley, que viaja a Budapest para un foro convocado por Viktor Orbán, tras pasar por Madrid para, además de soltar su basura, insultar al presidente del país que lo acoge, siempre de la mano de Ayuso y Abascal, demostrando así lo fascista que es y lo maleducado.

La lista no nos cabe en estas líneas ni tampoco analizar un fenómeno tan extenso que no es nuevo. Hay que buscar los antecedentes en Oswald Spengler y su Decadencia de Occidente, donde pone los fundamentos de un pensamiento político denominado «Derecha radical» que se extiende hasta hoy. Spengler rechazaba la racionalidad que se desprendía de la Ilustración frente a Weber que defendía la racionalización, la creación de instituciones y un Estado de Derecho.

Hay que citar también a Alain de Benoist cuyo pensamiento está influyendo en el discurso y la estrategia de la ultraderecha actual. La «Nueva Derecha» aparece en Francia a finales de los 60 rechazando la existencia de una comunidad universal y por tanto los Derechos Humanos porque todas las personas no son iguales. Toman el concepto de identidad como bandera, excluyendo al diferente, al inmigrante y proclamando la pureza y el supremacismo.

O sea, el racismo. Inventan las teorías conspirativas como la del gran reemplazo que solo cabe en sus cabezas paranoicas. Son antifeministas porque el papel de la mujer no puede ser otro que el tradicional, ama de casa y madre de familia. Y por supuesto antidemócratas: deterioran las instituciones, los mecanismos de equilibrio de poderes, los sistemas de control democrático y convierten al adversario en enemigo de la nación, porque la nación es sólo de ellos y la patria un artilugio particular para ganar dinero y poder. Trump y los trampistas en España y en Aragón.