'Love is in the AI'

Me permitirán la osadía de proponer este revolucionario giro al título de la famosa canción de John Paul Young, 'Love is in the air', himno romántico inevitable en películas, anuncios y eventos de toda índole. Y es que, a raíz de los últimos acontecimientos vinculados con la IA, parece que el territorio de los sentimientos tampoco escapa a la voraz dimensión de lo artificial. Nunca imaginé que la simplificación -procedimental, pero también falsamente creativa- que promete este hito tecnológico alcanzara a profanar la región del corazón. Me siento agredido en mi intimidad, en mis convicciones. Esta progresiva invasión en todos los ámbitos me recuerda un poco a la marea de la 'Nada' engullendo el reino de Fantasía en la novela de Michael Ende 'La Historia Interminable'. Su apetito es igual de insaciable y la consecuencia -intelectual, sentimental- también: el vacío. Recordemos que lo que destruye la 'Nada' es la imaginación.

¿Acaso no generará ese efecto el abuso en el empleo de la IA? ¿Anulará destrezas desarrolladas a lo largo de nuestra evolución para convertirnos en seres dependientes y anodinos? Se me ocurre que la IA pretende arrebatarnos lo que, esencialmente, nos diferencia de ella: la creatividad, la fantasía. Ahí radica el talento, la improvisación, lo que nos hace únicos. La inspiración. La inteligencia artificial solo puede imitar y lo sabe. No sé si al final va a quedar algo auténtico, tangible, único, que rescatar si se sigue recurriendo a la IA para todo. Las nuevas generaciones ni siquiera cuentan con la protección de un pasado libre de inteligencia artificial.

Puede que un carpintero no lo perciba así, pero yo, que empezaba a sentirme amenazado en lo profesional como escritor, ahora veo que lo sentimental también está en riesgo. En cualquier caso, me niego a renunciar al amor de carne y hueso. Por ahí no paso. Asumo el precio de acabar convertido en un nostálgico.

El pasado verano asistíamos con perplejidad a una boda en Japón protagonizada por una mujer de treinta y dos años, Señora Kano, y Lune Klaus, un personaje de IA diseñado por ella misma al modo de un menú a la carta. No se crean que se trata de un mero formalismo digital: estoy hablando de que se celebró un evento presencial, con asistencia de los padres de la contrayente (muy poco convencidos en un principio, aunque todo sea por la felicidad de su hija), vestido blanco, lágrimas de emoción e intercambio de anillos. El 'pack' completo de un enlace de este tipo… excepto por la inexistencia del cuerpo del presunto novio, claro (seguro que tal ausencia abarató la luna de miel, al menos). La señora Kano llevaba durante la ceremonia unas gafas de realidad aumentada que le permitían ver a su pareja virtual junto a ella.

Impresionan las implicaciones de esta noticia. Parece ser que, en un primer momento, la única intención de la mujer al diseñar a Lune Klaus fue tener a alguien para conversar, pero, claro, una criatura digital que cumple a la perfección con todas tus preferencias (la apariencia -Klaus es rubio, desconozco su estatura y complexión-, la personalidad, incluso la voz), que además está disponible para ti las 24 horas del día, que te escucha sin juzgarte, que al modo de un algoritmo te ha estudiado hasta conocerte en profundidad y te susurra siempre lo que quieres oír, lo que a tu juicio necesitas oír, acaba por seducirte. Eso interpreto de las declaraciones de la recién casada tras la ceremonia.

¿Qué ser humano real, cualquiera que sea su sexo, puede competir con una idealización? Eso ocurre con los amores platónicos, en cierta forma. Lo que no se consuma, se mitifica. Me tranquiliza pensar que siempre nos quedará la piel. Esa sí es una frontera fiable, hoy por hoy. No concibo amar a alguien a quien no se puede acariciar o besar, con permiso de los crecientes avances en robótica. No me interesa un horizonte sentimental de metal y cableado. Tampoco está mal tener la opción de discutir de vez en cuando, puestos a repasar las peculiaridades de una relación humana, de asumir la imperfección ajena y propia o la posibilidad del descubrimiento en tu compañero o compañera (porque las parejas no son -no deberían ser- espejos de uno mismo, sino vidas por explorar). La sumisión 'full time', que es lo que ofrecen los engendros de IA, aunque indiscutiblemente cómoda, tiene que ser muy aburrida.

Mientras escribo estas líneas me llega la noticia de un nuevo suicidio vinculado con la IA. La inteligencia artificial no juega solo con el amor, también lo hace con la muerte. Para ella todo es un juego porque no tiene nada que perder. De eso hablaré próximamente. Hasta entonces, recuerden: no se dejen seducir por los cantos digitales de sirena.