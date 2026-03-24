Pantallas dentro y fuera del aula

Aragón ha decidido limitar el uso de las pantallas en las aulas y a partir del próximo curso, en todas las enseñanzas públicas no universitarias se aplicará una reducción de las horas de exposición al alumnado que deja algunas incógnitas por resolver y que, sobre todo, descarga en los propios centros el cumplimiento de una exigencia a la que cada uno podrá responder de la forma que considere más oportuna.

Y es que el Gobierno autonómico define el marco general a cumplir, un máximo de horas semanales para el uso de unas herramientas que deben ser un apoyo a la formación y no un elemento troncal para la misma, pero deja que sean los propios colegios los que escriban la letra pequeña, que suele ser la más complicada. La motivación de esta medida también parece lógica, por la creciente preocupación de las familias de los efectos secundarios del uso abusivo de las pantallas en el día a día de los más pequeños.

Aunque los expertos también apuntan a que es el entorno familiar donde suelen tener más horas de exposición a las mismas, no siempre bajo supervisión de un adulto, y que todas estas decisiones en el ámbito educativo pueden acabar siendo insuficientes si lo que realmente se pretende es atajar las consecuencias de un consumo excesivo. Otra de las incógnitas que habrá que comprobar en el futuro, cuando a partir del próximo curso se limten las horas lectivas en las que estará permitido el uso de este tipo de dispositivos. Porque no se les puede cargar de tanta responsabilidad a los colegios e institutos, a los que si ahora se les culpa de que exponen en demasiadas horas a los alumnos, mañana pueden sufrir críticas porque hayan elegido mal las asignaturas en las que se usa o dejan de usarse estos dispositivos.

Si el objetivo es regresar a un modelo educativo más analógico, que es como decir que hay que retornar a los apuntes con papel y lápiz o bolígrafo, hágase sin ambages ni ambigüedades, basta con decidir dónde se usan tablets o miniordenadores y el porqué. O en qué asignaturas se prohíbe y para qué. Si el motivo es para fomentar en el alumnado competencias como la comprensión lectora, la expresión escrita o el cálculo matemático, primero hay que asumir y reconocer que desde que se llevaron estas pantallas a las aulas estas se han visto mermadas o no se desarrollan lo suficiente.

No esperar, en definitiva, a que venga el próximo Informe Pisa a que así lo concluya y entonces echarle la culpa a una mejora en las aulas que no hace tanto parecía la panacea de la educación del futuro. Ocurrió especialmente a partir de la pandemia del coronavirus, con el confinamiento y la urgencia por dar con una formación a distancia, no presencial, que provocó uno de los cursos más complejos que se recuerdan para los profesores y directores de centros educativos.

Esto derivó en una apuesta decidida por los dispositivos tecnológicos para acompañar a la formación tradicional, con nuevas habilidades para el alumnado, y millones de euros gastados en contratos que permitían equipar con más y mejores herramientas para complementar esa educación básica. Hasta que esas pantallas se empezaron a convertir en un problema y llegó la preocupación dentro y fuera de las aulas, a los hogares y las familias, que quizá están descargando, de nuevo, en los centros educativos la impotencia de no poder controlar ese consumo excvesivo de pantallas en el ámbito doméstico. Si no van de la mano, hogares y centros, nada será suficiente en el futuro.