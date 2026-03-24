Reinas y señoras

Sumergirse en nuestra historia es una experiencia apasionante, tanto más cuando se indaga el papel, aún inédito, ejercido por algunas féminas notabilísimas. Ana Isabel Lapeña, doctora en Historia e investigadora, ha profundizado en antiguos legajos para establecer la relevancia e influencia que desempeñaron estas mujeres en la sombra de la Casa Real de Aragón. Junto a Ana Segura, directora de contenidos de Aragón Radio, vienen realizando una eminente labor de divulgación para rescatar del olvido a unas figuras cuya importancia alcanza bastante más allá de lo que pudiera suponerse, tras siglos de una crónica desarrollada y expuesta casi exclusivamente por investigadores masculinos. Así, pues, poco tiene de extraño que el protagonismo de una mitad de los personajes históricos, la femenina, se haya desvanecido en un oscuro desconocimiento.

Ahora, cabe deslindar el grano de la paja, descartar falsificaciones documentales, contrastar datos de diversas fuentes, revolver archivos y analizar evidencias arqueológicas... averiguar la verdad, en suma. Y, después, trasladarnos el fruto de esa ingente tarea de la forma más eficiente y amena posible. Justo lo que Ana Segura y Ana Isabel Lapeña están haciendo con rotundo éxito a través de libros y emisiones radiofónicas.

Reinas, damas y señoras apenas si gozaron de una mínima libertad para elegir su camino, trazado minuciosamente desde la cuna en virtud de convenientes alianzas matrimoniales y siempre con la misión de asegurar la trasmisión del linaje como absoluta prioridad. Aun a pesar de ello, muchas llegaron a ostentar un poder efectivo con notable influencia en la vida palaciega y administración del reino, a imagen de doña Sancha, hermana de Sancho Ramírez, primer monarca de Aragón. Doña Sancha fue pionera de una amplia lista en la que no faltan damas con un reinado auténtico.