Opinión
Reinas y señoras
Sumergirse en nuestra historia es una experiencia apasionante, tanto más cuando se indaga el papel, aún inédito, ejercido por algunas féminas notabilísimas. Ana Isabel Lapeña, doctora en Historia e investigadora, ha profundizado en antiguos legajos para establecer la relevancia e influencia que desempeñaron estas mujeres en la sombra de la Casa Real de Aragón. Junto a Ana Segura, directora de contenidos de Aragón Radio, vienen realizando una eminente labor de divulgación para rescatar del olvido a unas figuras cuya importancia alcanza bastante más allá de lo que pudiera suponerse, tras siglos de una crónica desarrollada y expuesta casi exclusivamente por investigadores masculinos. Así, pues, poco tiene de extraño que el protagonismo de una mitad de los personajes históricos, la femenina, se haya desvanecido en un oscuro desconocimiento.
Ahora, cabe deslindar el grano de la paja, descartar falsificaciones documentales, contrastar datos de diversas fuentes, revolver archivos y analizar evidencias arqueológicas... averiguar la verdad, en suma. Y, después, trasladarnos el fruto de esa ingente tarea de la forma más eficiente y amena posible. Justo lo que Ana Segura y Ana Isabel Lapeña están haciendo con rotundo éxito a través de libros y emisiones radiofónicas.
Reinas, damas y señoras apenas si gozaron de una mínima libertad para elegir su camino, trazado minuciosamente desde la cuna en virtud de convenientes alianzas matrimoniales y siempre con la misión de asegurar la trasmisión del linaje como absoluta prioridad. Aun a pesar de ello, muchas llegaron a ostentar un poder efectivo con notable influencia en la vida palaciega y administración del reino, a imagen de doña Sancha, hermana de Sancho Ramírez, primer monarca de Aragón. Doña Sancha fue pionera de una amplia lista en la que no faltan damas con un reinado auténtico.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
- Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'Vamos a pedir explicaciones, creo que la falta es muy clara
- Asesinato machista en Las Fuentes, Zaragoza: 'Silvia era una mujer fuerte. Me da mucha rabia
- Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
- Aprobada la devolución del antiguo ICA: estos son los barrios de Zaragoza que se beneficiarán
- La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
- Sorpresa e indignación en Las Delicias tras el asesinato machista en Zaragoza: “Ya no sabes qué pensar ni quién puede ser un criminal”
- Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo