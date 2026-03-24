Opinión
Los ‘tiempos’
Una de esas frases políticamente correctas con que analistas más políticamente correctos aún, amén de unos cuantos «politólogos» –en su mayoría astutos farsantes que hacen caja en las cadenas de televisión–, es que tal político o tal otro «domina muy bien los tiempos».
¿Y qué querrán eso decir? ¿Qué lleva o le llevan adecuadamente la agenda? ¿Qué no falta a las comisiones ni a los plenos? ¿Que sabe asestar el golpe definitivo en el momento preciso...? Sea cual sea la etérea respuesta, tan volátil como el adagio que la inspira, el caso es que los «tiempos», por lo que al gobierno de Aragón respecta, ya no podrían planearse peor.
La Comunidad lleva desde enero con un gobierno «en funciones», y nada hace pensar que las vacaciones de Semana Santa se vayan a celebrar con un nuevo ejecutivo. Para estrenar el cual, parece, habrá que esperar a bien transcurrido abril.
Eso, claro está, si los señores del PP y de Vox logran ponerse de acuerdo, cosa que está por ver. Para unos y para otros son muy distintos los tiempos. Al PP de Azcón le urge investirse, gobernar; el Vox de Nolasco, en cambio, no tiene prisa. Por encima de los líderes locales, Feijóo y Abascal juegan cada uno su partida, al ritmo de sus respectivos «tiempos». Como nadie actúa al aire libre, como no hay gobierno, no hay vida política en Aragón.
La oposición tampoco hace gran cosa. Pilar Alegría está desaparecida y la CHA parece haberse contagiado de la somnolencia de la derecha. Solo Teruel Existe registra actividad en su meritoria defensa del Maestrazgo y en su denuncia de cabildeos y testaferros. Sin que nada de eso, ni tacticismos ni estrategias, agrade lo más mínimo al ciudadano que paga sus impuestos y los extras de la guerra, la tozuda «casta» sigue pensando en sus «tiempos». Como ya es costumbre, apurarán al máximo, hasta el último minuto, el plazo legal para elegir presidente y constituir nuevo gobierno.
Formación que ya debería llevar trabajando semanas, pero que se hace de rogar, gustosos sus protagonistas de mantener a la gente en vilo, aunque sea sin presupuestos y con la ventanilla en sordina. Qué paciencia...
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir
- Burger King confirma el cierre definitivo de su restaurante de Parque Venecia en Zaragoza
- El 70% de los nuevos pisos de la antigua sede de la CAI ya están vendidos: así serán las viviendas y los precios de una 'promoción irrepetible' en Zaragoza
- Las empresas que están construyendo la nueva Romareda optan ahora también a reformar el entorno del estadio por 3,5 millones
- La hazaña del Real Zaragoza camina hacia el peor escenario de los 50 puntos
- El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
- Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
- Sorpresa e indignación en Las Delicias tras el asesinato machista en Zaragoza: “Ya no sabes qué pensar ni quién puede ser un criminal”