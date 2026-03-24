Una de esas frases políticamente correctas con que analistas más políticamente correctos aún, amén de unos cuantos «politólogos» –en su mayoría astutos farsantes que hacen caja en las cadenas de televisión–, es que tal político o tal otro «domina muy bien los tiempos».

¿Y qué querrán eso decir? ¿Qué lleva o le llevan adecuadamente la agenda? ¿Qué no falta a las comisiones ni a los plenos? ¿Que sabe asestar el golpe definitivo en el momento preciso...? Sea cual sea la etérea respuesta, tan volátil como el adagio que la inspira, el caso es que los «tiempos», por lo que al gobierno de Aragón respecta, ya no podrían planearse peor.

La Comunidad lleva desde enero con un gobierno «en funciones», y nada hace pensar que las vacaciones de Semana Santa se vayan a celebrar con un nuevo ejecutivo. Para estrenar el cual, parece, habrá que esperar a bien transcurrido abril.

Eso, claro está, si los señores del PP y de Vox logran ponerse de acuerdo, cosa que está por ver. Para unos y para otros son muy distintos los tiempos. Al PP de Azcón le urge investirse, gobernar; el Vox de Nolasco, en cambio, no tiene prisa. Por encima de los líderes locales, Feijóo y Abascal juegan cada uno su partida, al ritmo de sus respectivos «tiempos». Como nadie actúa al aire libre, como no hay gobierno, no hay vida política en Aragón.

La oposición tampoco hace gran cosa. Pilar Alegría está desaparecida y la CHA parece haberse contagiado de la somnolencia de la derecha. Solo Teruel Existe registra actividad en su meritoria defensa del Maestrazgo y en su denuncia de cabildeos y testaferros. Sin que nada de eso, ni tacticismos ni estrategias, agrade lo más mínimo al ciudadano que paga sus impuestos y los extras de la guerra, la tozuda «casta» sigue pensando en sus «tiempos». Como ya es costumbre, apurarán al máximo, hasta el último minuto, el plazo legal para elegir presidente y constituir nuevo gobierno.

Formación que ya debería llevar trabajando semanas, pero que se hace de rogar, gustosos sus protagonistas de mantener a la gente en vilo, aunque sea sin presupuestos y con la ventanilla en sordina. Qué paciencia...