Lo vendo barato, ¡regalao!

He seguido con curiosidad el trámite de la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2026. Qué emocionante con esas idas y venidas del que fuera portavoz de Vox, que me voy, que me jubilo... calla que todavía no, que me dice el jefe supremo, al que no aguanto, que me espere, que tenemos que mostrar nuestro rechazo a los presupuestos y luego ya si eso... Total, para acabar aprobándolos cuando llegan a Pleno, a pesar de dictamen contrario en la Comisión de Hacienda para darle más emoción, y marchar sin pena ni gloria.

El caso es que la inmortal, ya tiene presupuestos para este año, un presupuesto de 1.039 millones de euros, aprobados finalmente por Partido Popular y Vox, que no han atendido ninguna de las 230 enmiendas presentadas por la oposición y por las entidades ciudadanas. Suena un poco sectario... de 230 propuestas ¿ninguna era buena?

Sin profundizar especialmente, se contemplan inversiones necesarias en barrios que han ido viendo retrasadas sus expectativas y ya toca… (en la Almozara, por ejemplo); justas reclamaciones en distritos cuya población lleva años creciendo y necesitan equipamientos que atiendan sus necesidades, como en Distrito Sur; no olvidemos esos cuantos milloncejos de nada (27,1) para el estadio Ibercaja Romareda, con un equipo cuyos objetivos deportivos distan mucho de un equipamiento de primera...

Pero hay un tema fundamental que afecta en gran parte (pero no solo) a los jóvenes, que es uno de los mayores problemas sociales a nivel general, la vivienda. Hay partidas concretas por un total de 20,3 millones, de los cuales 5,6 van destinados a vivienda pública, plan de acceso a la vivienda para jóvenes y programas sociales, y otros 2 a la adquisición de vivienda de alquiler asequible. Veremos cómo se desarrollan estos programas y en qué se traducen en ese anuncio conjunto con el Gobierno de Aragón a bombo y platillo: «El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza construirán mil viviendas públicas con una inversión de 120 millones de euros, cuya edificación comenzará a finales de 2025», y hete aquí que por razones que no vienen al caso, cae en mis manos un documento que me hace dudar de si se puede sacar pecho de esto.

Se trata de una Orden aprobada por el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y cohesión social de la DGA; por si alguien tiene curiosidad Orden FOM/960/2024 de 9 de agosto con miga, y con algunas barbaridades. Aludiendo a razones de interés general y a la necesidad de vivienda, especialmente pública, acuerda destinar suelo de equipamientos públicos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón a la construcción de viviendas en régimen de alquiler. Bueno... dicho así, quizá no suena mal, pero ya adelanto que preferiría que hubiera otras fórmulas para abordar esta carencia. Hay que meterse en el contenido para entender cual es la realidad y para ello transcribiré de forma literal algunas frases del texto, porque la cosa tiene su guasa.

Dice la orden...

«(…)Teniendo en cuenta que la actuación administrativa pretendida (construcción y explotación de una edificación destinada a vivienda de alquiler asequible o social) recae sobre un bien de naturaleza demanial (…)» es decir, un bien de dominio público (cuya calificación corresponde a equipamientos educativos en Valdespartera, afectados a un servicio público)«(…) y tiene por objeto permitir, a quien resulte adjudicatario, el uso privativo de dicho bien inmueble de dominio público para la construcción y explotación de una edificación destinada a los reseñados fines de vivienda (…) se pretende autorizar el uso privativo del espacio público para que sea utilizado por el adjudicatario en su propio provecho y con obtención de rentabilidad económica» , lo que viene siendo, regalamos suelo público que es de todos! para que un adjudicatario se enriquezca haciendo la obra y explotando el negocio. Pero sigo, «(…) la orden establece una concesión demanial por 75 años, la construcción de hasta un 65% de viviendas de hasta 63m2 cuyo importe no podrá exceder de 11,50 €/m2, es decir 724,5 € (…)».

¡Menos mal que es alquiler social! Y rematamos con «(…) Además exime el pago de canon a las empresas por consideraciones de interés público, función social (…)». ¡Toma ya! No sólo le obsequiamos con suelo público para que quien lo explote haga un negocio patrimonial, sino que además le perdonamos el canon que normalmente se paga por este tipo de concesiones. Urgente y fundamental abordar el problema de la vivienda, pero así no...