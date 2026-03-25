Acuerdo amplio para el escudo

Mañana se someterá finalmente a votación el decreto del Gobierno con las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. El Ejecutivo rechaza así la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de aplazar esa ratificación parlamentaria, para la que hay un mes de plazo, y aprovechar ese intervalo de tiempo para negociar la ampliación del escudo social con algunas de las propuestas de los populares.

Es cierto que, aunque faltaba todavía por conocerse la postura definitiva de PNV y Bildu sobre ese decreto, todo indica que el Gobierno no tendrá dificultades para sacarlo adelante porque probablemente los dos grupos vascos voten a favor, del mismo modo que ya han anunciado qué harán Junts y ERC, mientras que Podemos comunicó su abstención. Si no hubiera cambios en esas posiciones, las ayudas previstas recibirán mañana la convalidación parlamentaria.

No obstante, y dada la gravedad de la situación energética y económica que está causando la guerra en Oriente Medio y que aún puede empeorar si la contienda se prolonga en el tiempo, sería más que recomendable que las medidas a adoptar por el Gobierno para paliar los efectos que ya está teniendo en la contracción de la economía y en la subida de los precios de la energía y los alimentos fueran acompañadas del acuerdo más amplio posible en el Congreso de los Diputados.

Evitaría sustos en las votaciones, que nunca son descartables, pero sobre todo permitiría afrontar con un acuerdo de país un momento que no parece que se vaya a solventar en breve, dado que incluso si la guerra se parara pronto, una incógnita difícil de despejar en este momento, el daño causado ya a las infraestructuras energéticas del Golfo Pérsico es de tal magnitud que la normalización en la producción y distribución del petróleo y el gas tardará tiempo en regularizarse. No se trata, por tanto, de una circunstancia pasajera sino de un proceso que puede prolongarse en el tiempo y requerir de más difíciles decisiones para hacer frente a sus consecuencias.

Es en esa perspectiva en la que resulta aún más incomprensible la decisión de Pedro Sánchez de rechazar la pausa que le propone Feijóo para sentarse a negociar con el PP un abanico más amplio de medidas que, de hacerlo, podrían ser aprobadas con una amplísima mayoría de los votos de la Cámara. Aunque haya diferencias entre PSOE y PP sobre cómo afrontar esta crisis, el acercamiento de posiciones siempre es posible y conseguirlo, o al menos intentarlo, transmitiría a la ciudadanía un plus de confianza en la política y en sus representantes en una coyuntura que se sabe crucial.

Más aún si se tiene en cuenta que se desconoce cuánto puede durar la guerra y cuáles van a ser las repercusiones exactas para la economía mundial, que ahora solo se intuyen, aunque algunos expertos vaticinan que serán las más graves de la historia reciente. La desconfianza personal entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición no debería, en ningún caso, justificar la ausencia de un acuerdo en este crítico contexto que, dada su gravedad, exige de un ejercicio de responsabilidad, y probablemente también de generosidad, por parte de los principales líderes políticos.