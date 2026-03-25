Dublín interior

Una de las características comunes a los grandes autores, y James Joyce ocupa un lugar destacado en esa nómina, consiste en su capacidad de retratar con palabras a los protagonistas de su propia época. A los personajes de carne y hueso que conviven con ellos y que, recorriendo sus mismas calles y compartiendo parecidas esperanzas, llenan de vida habitaciones, edificios, pueblos y ciudades.

En el caso del 'Dublineses' de Joyce, sus caracteres de ficción no lo eran tanto, sino habitantes de la capital irlandesa, allá hacia principios del siglo XX: modestos obreros, sacerdotes, vagabundos, busconas, muchachas enamoradas de marineros que podían levar anclas en cualquier momento, más un sinfín de «tipos», operarios, burócratas, estudiantes y artistas que inspiraron a Joyce a la hora de componer los relatos que integran este ya clásico volumen, refrescado ahora en la edición de Reino de Cordelia por la traducción de Susana Carral y las ilustraciones de Javier García Iglesias.

En un Dublín borroso por la niebla, sucio y olvidado del resto de Europa, Joyce supo encontrar el material necesario para iluminar un fresco artístico fragmentado en estampas o pequeñas escenas, cada una con su respectiva trama y desenlace, más una ambientación de corte costumbrista que, sin embargo, en su pluma adquiere un moderno dinamismo, una «modernidad» de ritmo y estilo que gratifica a la ciudad retratada y, sobre todo, al lector, invitado a dejarse sorprender por aquellos mismos ciudadanos reales que conoce bien y que, quizá, aborrece o desprecia.

Una inmersión, paralelamente, en el «alma irlandesa», cuyo espíritu Joyce –formando parte él mismo de ese pueblo tan singular– debió aprender en su adolescencia para después representarlo y criticarlo con mano firme y maestra.

Seguramente, 'Dublineses', antesala del 'Ulises' pero desprovisto aún de propuestas estilísticas puramente originales, es uno de esos libros que, englobados en las vanguardias del primer tercio del siglo XX, contribuyeron a cambiar el rumbo de la literatura, abriendo puertas a nuevas estancias por las que el propio Joyce y otros prestigiosos autores transitarían para ampliar el universo de nuestras lecturas.

Un mundo de letras y palabras que para muchos resumiría –¿para qué más?– el universo en sí.