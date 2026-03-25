La memoria perdida de las casas

Recuerdo a Eugenio Trías en el título de su libro, 'La memoria perdida de las cosas' (de paso lo recomiendo a quien quiera perder gloriosamente el tiempo ganándolo con su lectura, que tiene la ventaja de no estar nada de moda).

Aquí hablamos de la memoria de las casas, que es un asunto menos grave, pero muy significativo por lo que es, ha sido, puede ser, debería ser, y puede no ser, o sí, nuestra ciudad; con tantos títulos como agujeros en su mapa. A veces una casa deviene en el caso de la casa en cuestión, el edificio de Correos que ha estado a punto de fenecer por la piqueta, pero sigue en pie por la contestación ciudadana (por ahora).

Hay distintas maneras de entender las ciudades, acaso un ejemplo de los «límites» o «fronteras» que Trías señala para guardar la memoria. Una de ellas es concebirlas como museos petrificados, la otra es arrasarlas en nombre de la funcionalidad, la novedad o una modernidad tantas veces más horrenda. Entre medias, en realidad, cada ciudad guarda más o menos visible su propio palimpsesto, en cuyas capas se pueden ver los distintos pasados superpuestos, la forma en que fueron vividos y hasta la relación de sus habitantes con el espacio urbano en cada momento, gracias a los hitos conservados entre los cambios acompasado a los tiempos, los devenires y las miradas de sus habitantes.

Italo Calvino escribió en 'Las ciudades invisibles' que cada ciudad contiene su pasado como las líneas de una mano. La mano envejece y a la vez mantiene su dibujo esencial reconocible; una imagen elocuente entre la conservación a ultranza y la devastación. Las ciudades son sus habitantes, pero los habitantes a su vez son como son en parte por la ciudad que hicieron y por cómo vivieron en ella, y guardan una relación más que simbólica con el ser de la ciudad que recibieron. Y así volvemos al nudo gordiano sobre qué y por qué merece conservarse y qué se sacrifica a lo que indica el presente indicativo municipal.

O sea que se trata de mantener el edificio no sobre todo por criterios técnicos ni estilísticos, sino porque muchos vecinos se ven reflejados en él. Tal vez, en ocasiones, el criterio más democrático y más válido no tiene que ver principalmente con las piedras más o menos sagradas, sino con la manera en que los ciudadanos las viven, las recuerdan y las quieren conservar como señal y signo de un tiempo concreto del que vale la pena guardar algún vestigio, más cuando no quedan muchos.

A no ser que el (este sí) brutalismo municipal rampante acabe con un edificio que, además, y como dice un buen amigo que no me permite citarlo, si ya está construido y sirve ¿por qué demonios hay que tirarlo?

Así que dejen el edificio donde está, por favor.