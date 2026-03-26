Escuela pública: conocerla es amarla

En el IES Sierra de Guara, en Huesca, la comunidad educativa colocó el pasado curso una pancarta en defensa de la escuela pública. Con el tiempo se ha convertido en un símbolo, un punto de encuentro bajo el que el profesorado se concentra periódicamente para reivindicar la educación pública como lo que es: garantía de igualdad, cohesión y futuro. Esta semana, la Dirección Provincial de Educación de Huesca ha ordenado su retirada. Una decisión que recuerda más a otras épocas que a una administración moderna. Y, ante las quejas del profesorado en prensa, el Departamento de Educación ha optado por seguir con el clásico regate corto que le caracteriza del «y tú más».

Mientras discutimos sobre la retirada de un símbolo en defensa de la educación pública, el pasado lunes 16 de marzo el Gobierno de Aragón presentaba el nuevo proceso de escolarización, con la ausencia palpable de la consejera. En dicho proceso se hace patente el desgobierno que existe en un departamento de educación que pretende planificar la escolarización sin saber el punto de partida, dado que no ha concretado el número de aulas de dos años que se van a ofertar. Además, la escolarización comienza en el mes de abril, mientras que la resolución de los horarios de los centros educativos será en junio porque, inexplicablemente, el gobierno de Aragón presentó la orden de tiempos escolares con 4 meses de retraso, lo que provocará que las familias elijan centro sin saber si el horario es de jornada continua o partida. Un despropósito innecesario, fruto de la falta de planificación y rigor, que no es de extrañar si recordamos que ni la titular ni el número dos del departamento conocen la educación pública (revisen sus currículums). Recordemos la célebre máxima de Jacques Cousteau aseverando que «sólo se ama lo que se conoce».

La falta de planificación en la etapa educativa de 0 a 3 años es mucho más grave de lo que pueda parecer. Se trata de una etapa decisiva para el desarrollo cognitivo y emocional que contribuye a minorar las injustas desigualdades de cuna. También es una herramienta de planificación para garantizar la continuidad de muchos centros públicos. El descenso de natalidad hace que haya colegios que vean peligrar su futuro, como el CEIP San Braulio, pero bastaría una buena planificación, y decisión política, para extender derechos, ver oportunidades, democratizar y hacer pública la etapa de 0 a 3 años, entre otras muchas medidas que se pueden adoptar, para que no sobre ni una sola vía en ningún colegio. Este proceso de escolarización mal planificado provoca muchos otros problemas denunciados por las familias (FAPAR) y los sindicatos, como el hurto de información al no convocar la mesa de las familias, problemas con el proceso de adscripción de las escuelas infantiles de la DGA, el uso de la Inteligencia Artificial sin garantías o los problemas derivados de la zona única como los que ocurren en Parque Venecia.

Pero ante la peligrosa deriva de cambio de modelo en el sistema educativo, lo más urgente es decir alto y claro que no sobra ninguna vía ni ningún docente en los colegios públicos de Aragón. Lo que falta es planificación y ambición en la lucha por la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas, vivan donde vivan. Se necesita más conocimiento y más amor hacia la educación pública por parte de este gobierno.