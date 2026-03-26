Gitano y subinspector

Una de las condiciones sine qua non de la buena novela negra descansa en las espaldas del detective o policía, del juez, psiquiatra o médico forense encargado de solucionar aquel enrevesado caso criminal que se plantee al lector. Es por eso que esta clase de «series» o «sagas» se identifica a menudo por su héroe. Personaje que, a veces, llega a gozar de un culto universal, incluso a opacar la presencia y prestigio de su propio creador, como le sucedió a Arthur Conan con su celebrado Sherlock Holmes.

Por el contrario, otras muchas novelas de excelente trama no contaron con un investigador a su altura y de ahí que brillasen solo a medias, y que su tramoya no fuese aparejada a un héroe de ficción lo suficientemente sólido, original o legendario como para derrotar el paso del tiempo.

Santiago Díaz ha apostado por crear uno de esos detectives con potencia suficiente para ser recordado. Se trata de un policía español de raza gitana, el subinspector Juan de Dios Cortés. Un tipo muy real, más que interesante, y valiente, pero apresado entre dos etnias, dos civilizaciones, dos clases de justicias, entre dos maneras opuestas de entender la vida. A sus paisanos no les hará la menor gracia que uno de ellos haya encontrado en la «pestañí», persiguiéndolos y deteniendo gitanos, su manera de ganarse las lentejas; y entre los payos la ascendencia calé de Juan de Dios lo mantendrá en un permanente paréntesis de desconfianza, sin que ni unos ni otros acaben de fiarse de él. Ni confían demasiado en su conversión los policías ni en sus raíces los delincuentes.

En Jotadé (Alfaguara), novela brava, turbia, tumultuosa y francamente eficaz, Santiago Díaz mueve a su personaje con gran soltura. Vemos a Jotadé en su comisaría madrileña, con sus jefes y compañeros, persiguiendo el delito, actuando en las calles con su protectora placa policial y su arma reglamentaria. Pero lo veremos también, ¡ay!, cometer un error muy grave y, en consecuencia, pisar una cárcel donde abundan los presos gitanos.

En ese arco moral, del pecado a la penitencia, del arrepentimiento al éxito profesional, Jotadé seducirá a los lectores atrayendo el foco, midiéndose con acciones extremas y demostrando poseer carisma. Buen personaje, buena trama, mejor autor.