La guerra atiza la polarización

Teniendo en cuenta que dos de cada tres españoles están en contra de la guerra de Irán, y que esta supone, para España, un coste diario de 5.000 millones de euros, según estimaciones del Gobierno, podía esperarse que el debate de ayer en el Congreso de los Diputados sobre el conflicto fuera sobre matices. Más sobre cómo afrontar sus consecuencias que sobre la guerra en sí misma. No fue así, y no solo porque el paquete de medidas propuesto por el Gobierno se presentará hoy, en una nueva sesión. La amenaza de una extensión del conflicto no ha suscitado un cierre de filas en defensa de los intereses de España.

Al contrario, la guerra ha servido para atizar la polarización política que caracteriza la vida parlamentaria. Con insultos dignos de los momentos más memorables, o lamentables, de esta legislatura. Las vacilaciones sobre la guerra de Irán que hasta ayer había tenido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han sido aprovechadas por el presidente del Gobierno para intentar colocarle en la estela del apoyo a la guerra de Irak que asumió José María Aznar en 2003. Conocedor del precio que el entonces presidente Aznar pagó por alinearse con George Bush y Tony Blair, Pedro Sánchez no buscó atraer a la oposición, sino que intentó explotar sus silencios como signos de complicidad. Sin embargo, Núñez Feijóo no es Aznar y en su réplica se sumó al «no a la guerra», añadiéndole un «no» a la continuidad de Sánchez en la Moncloa.

Están por ver las consecuencias de este cambio de posición del Partido Popular. Por lo pronto, debería contribuir a facilitar la aprobación, hoy, del primero de los decretos que el Gobierno presentará para paliar los efectos de la guerra sobre empresas y consumidores. En principio, el Gobierno tiene asegurada la votación, tras el anuncio del apoyo que Junts anticipó en el debate de ayer, atribuyéndose su autoría. Pese a la abstención de Podemos, que considera el decreto una concesión a la derecha, puede obtener 173 votos, frente a 171, aunque el PP votara en contra. No obstante, sería positivo que los populares al menos se abstuvieran, de acuerdo con la acogida favorable del decreto por parte de la opinión pública, en particular por lo que hace a la rebaja de los carburantes.

En todo caso, su previsible aprobación solo permitirá maquillar la posición comprometida que el PSOE tiene en la Cámara Baja. Necesitado de votos procedentes a su derecha y a su izquierda, el Ejecutivo ha tenido que recurrir a un ejercicio de ingeniería parlamentaria, presentando hoy este decreto, y más adelante otro, de signo ideológico opuesto, sobre medidas relacionadas con la vivienda, que exigieron los ministros de Sumar en el último Consejo de Ministros y que tiene pocas posibilidades de ser aprobado por el Congreso. Como ha podido verse en los últimos días, la guerra de Irán confronta a las fuerzas políticas en toda Europa. Sin embargo, en España lo hace con especial crudeza, por el recuerdo de 2003, porque las relaciones con Estados Unidos tienen una singularidad histórica distinta de la de otros países europeos, y porque la polarización domina la vida política, atizada también por la sucesión de elecciones autonómicas de los últimos meses.