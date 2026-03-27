Herramientas de aprendizaje

El Gobierno de Aragón quiere limitar en el ámbito escolar el uso de dispositivos electrónicos y audiovisuales, y hace bien. La excesiva utilización de tabletas, móviles y ordenadores está conformando –o deformando– en la mente del estudiante nuevos mecanismos de aprendizaje, muy discutibles. En los que prima lo visual, sobre todo, frente a lo puramente conceptual o reflexivo. Prima el reflejo sobre la memoria, la búsqueda sobre la indagación, la interconectividad sobre la analogía.

En mi caso, como sigo escribiendo a mano, no voy a tener esos problemas, siendo igualmente verdad que tampoco disfruto de muchas de las positivas ventajas de los nuevos mecanismos de expresión, comunicación o consulta.

Hoy en día ya no es habitual escribir manualmente, pero algunos lo seguimos haciendo. La escritura clásica continúa reuniendo una serie de virtudes de las que la nueva, sobre los veloces teclados y pantallas digitales, tal vez carezca. Es más dura, desde luego, más trabajosa, pero también más artesanal y real.

La letra, esto es, nuestra caligrafía, personal e intransferible, contiene elementos íntimos, rasgos únicos de nuestra personalidad, de nuestra individualidad, un alma del que los tipos del ordenador carecen. Escribir a mano implica hacerlo con mayor reflexión y selección de palabras y frases, de sus significados. Implica ser consciente de los propios errores, expresados por esos visibles tachones que, afeando la página, nos enseñan a no repetir los mismos fallos.

Esos borradores que en el ordenador son anulados con un clic, en el cuaderno perduran y pueden ser de nuevo consultados para enmendar planes erróneos, razonamientos derivados hacia teorías equivocadas, o simplemente para escudriñar cuál fue la idea original de aquel cuento o ensayo. El proceso de corrección manual contribuye a una mayor perfección del resultado. Más que probablemente los mecanismos de estímulo y conexión neuronal saldrán reforzados con la práctica de escribir con una buena pluma estilográfica, disfrutado del suave discurrir de la tinta sobre el papel y del ejercicio de una caligrafía que expresa algo más que las palabras.

Sería bueno que esta sana costumbre se mantenga en las aulas, al mismo tiempo que se incorporan de manera útil y racional, evitando deformaciones y adicciones, los nuevos utensilios digitales del saber.