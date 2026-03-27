¡Quiero un Cuba libre!

Esa era la bebida de moda. Un cuba libre o un cubata pedíamos en nuestra juventud cuando salíamos los fines de semana. Ron con Coca Cola, vaso largo y una rodajita de limón flotando entre los cubitos de hielo. Para nosotros la referencia con Cuba era el cubata y la icónica foto del Che Guevara, tamaño póster en el dormitorio, realizada por Korda.

Hoy esa hermosa isla está marcada en el tablero, de niño consentido y narcisista, donde juega Trump para destruir el mundo. «Ahora toca Cuba», dijo hace unos días tras la oleada bombardeos, drones y misiles que sacuden a medio planeta y disparan la alarma internacional. El magnate chiflado ha ampliado su alcance militar a África, Oriente Medio y América Latina.

Mientras la hermosa Cuba tiembla de miedo y de impotencia, el inquilino de la Casa Blanca va anotando los países que ha atacado en su segundo mandado, más los que están bajo amenaza: Groenlandia, Cuba, Colombia, Venezuela, Irán, Yemen, Somalia, Nigeria, Irak. De momento. Y sigue jugando en su tablero diabólico intentando argumentar su guerra contra el infiel, la República Islámica, y provocando el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde se distribuye el petróleo a Europa y a la otra parte del Atlántico.

El 21 de marzo de este año volvió a tocar las narices anunciando en sus declaraciones a la prensa: «Tengo el honor de tomar Cuba». Y lo hizo con esa sonrisa extraña con la que torea al mundo, que cada día le quiere menos y le odia más. De lo que es el honor no tiene ni idea, pero sigue apretando y la emergencia es angustiosa, ya que se extiende a los países que la ayuden porque se enfrentarán a los más altos aranceles, que la Corte Suprema ya suspendió.

Todo depende de lo que se le ocurra ese día para meter miedo al mundo, además de la presión que le marca su ambicioso Secretario de Estado, Marco Rubio. Un cubano ambicioso, hijo de inmigrantes cubanos, salido de la «gusanera de Miami», al que Trump ha prometido que será el nuevo presidente de Cuba. Y, ¿cómo se va a defender la hermosa isla caribeña? Hasta ahora con la solidaridad de México con sus petroleros y la ayuda humanitaria que les manda la brava presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Una política, científica y académica mexicana. Armada de cultura y de ciencia. Armas que desconocen muchos norteamericanos y latinos que, por desgracia, han votado al monstruo ignorante, pensando que su vida iba a mejorar con ese individuo nefasto.

En Cuba no hay una crisis. Hay un crimen masivo. Un nuevo genocidio como el de Gaza, pero a ritmo lento. Y copio el desesperado mensaje que una cubana de a pie está moviendo online hasta que le queden baterías en su móvil. «Para que las madres de otros países sepan que aquí hay bebés luchando en incubadoras apagadas por el bloqueo. Para que los abuelos de otras tierras sepan que en Cuba hay ancianos que mueren esperando medicamentos que Washington no deja entrar. Para que los gobiernos cómplices sientan vergüenza. Para que los medios mentirosos no tengan escapatoria. Y para que los verdugos sepan que no nos callamos».

Este es en resumen de lo que Cuba denuncia al mundo: que el bloqueo mata y que el hambre es un crimen de lesa humanidad. Un nuevo genocidio más lento y cruel, en el que, además, el poderoso y criminal ejército de Trump no se gasta la pasta en maquinaría carísima, ni siquiera tendrá bajas entre los suyos. Su táctica cruel es el bloqueo, el apagón de nuevo y más fuerte que en años pasados, del que lograron sobrevivir los más valientes. Los más cobardes y ricos huyeron entonces e hicieron de Miami su refugio dorado.

Quizás el mundo no lo sepa, pero durante la pandemia científicos cubanos descubrieron en sus hospitales vacunas contra el covid que administraron entre la población y salvaron muchas vidas. Incluso llegaron a exportan vacunas para ayudar a otros países. Y todo ello en una isla pobre, donde la riqueza no existe. Sí existe el talento, la paciencia para terminar con los restos del régimen dictatorial de Castro, y las ganas de gozar de la vida al ritmo del Son cubano. Hasta que Trump la compre por abrir el gas. Y los cubanos entren en otra dictadura. La del sometimiento.