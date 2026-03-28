Cambio mínimo en el Gobierno

Los cambios ejecutados por Pedro Sánchez en su Ejecutivo llegan motivados por causas externas. En este caso, obedecen a la voluntad del propio Sánchez y de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Economía, de que esta sea la cabeza de cartel en las elecciones de Andalucía, convocadas para el próximo 17 de mayo. El relevo de Montero en el Gobierno era algo perfectamente previsto y, por consiguiente, era solamente una cuestión de tiempo. Sin embargo, el presidente español ha desestimado aprovechar la marcha a Andalucía de Montero para llevar a cabo una remodelación más amplia, al contrario: ha optado por una operación minimalista, limitada estrictamente a cubrir el hueco que dejaba la vicepresidenta. Por una parte, ha situado a Carlos Cuerpo a su lado, en la vicepresidencia, mientras elevaba a ministro de Hacienda al ya exsecretario de Estado Arcadi España. Pedro Sánchez no ha creído necesario aprovechar la anunciada renovación para impulsar un movimiento más amplio, algo que apunta a que se siente seguro y a la vez confiado en la solidez gubernamental, al menos en lo que a los miembros socialistas se refiere.

Que haya sido el ministro Carlos Cuerpo el elegido para secundar a Sánchez a partir de ahora resulta a su vez significativo. El extremeño, alto funcionario del Estado, presenta un perfil decididamente técnico. Han sido muchos los que lo han comparado con la exvicepresidenta primera y exministra de Economía, Nadia Calviño, hoy al frente del Banco Europeo de Inversiones y quien a la sazón fue mentora de Cuerpo. Como ella, tiene además experiencia internacional y tampoco milita en el PSOE. Nada hace prever que Cuerpo, conocido además por su talante pragmático y dialogante -pese a algunos encontronazos con Yolanda Díaz-, vaya a convertirse en un ariete en la confrontación con el PP de Alberto Núñez Feijóo. Tampoco puede interpretarse su nombramiento en clave sucesoria, entre otros motivos porque Sánchez ha reiterado su voluntad de presentarse de nuevo como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno.

Más bien, su encumbramiento responde al balance positivo que presentan hoy los grandes indicadores económicos españoles. Sánchez habría premiado, pues, el buen desempeño del titular de Economía, por otro lado, bien valorado por la ciudadanía como ministro. Asimismo, reforzar a Carlos Cuerpo está alineado con la necesidad de seguir dando respuesta en el terreno económico a la inestabilidad causada por la guerra entre los EEUU e Israel contra Irán, un conflicto cuya duración y consecuencias son imposibles de prever a día de hoy.

Si bien Arcadi España, el segundo protagonista de los cambios en el Ejecutivo, proviene del socialismo valenciano y fue consejero con el presidente Ximo Puig, posee también un perfil de gestión. Sin duda, que provenga del federalista Partido Socialista del País Valenciano ha pesado en la decisión de Sánchez, ya que a él le corresponderá negociar con ERC y el PSC tanto la concreción del modelo de financiación como el traspaso del IRPF a Cataluña, bloqueado este último por Montero. Obsérvese también que, como Cuerpo, España es alguien que ya formaba parte del Gobierno de Sánchez, quien no ha recurrido al PSOE para la sustitución de Montero, que continúa ostentando la vicesecretaria general del partido. En conjunto, ambos nombramientos apuntan a una estrategia basada en la estabilidad y la continuidad, y reflejan la confianza de Sánchez en su Gobierno.