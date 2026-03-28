Una legislatura perdida

A poco más de un año -afortunadamente- para que se ponga fin, por mandato constitucional, a esta lisérgica legislatura, cabe, comenzar a reflexionar sobre lo que está dando de sí. Comenzó mal. Ya queda muy lejano aquel pacto de investidura, votos por olvido, de aquella inconstitucional -actualmente bendecida por Conde Pumpido- ley de amnistía. «Hay que hacer de la necesidad [mía] virtud», famosa frase de Pedro Sánchez que venía a significar haré cualquier cosa con tal de mantenerme en el poder, incluido, cambiar de «opinión».

Esta semana acaba de dejar su cargo la extravagante y autodenominada mujer con más poder de la democracia española, doña María Jesús Montero, exvicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, cuyo mayor logro ha sido no haber presentado los presupuestos generales del estado -en esta legislatura- y saltarse a la «torera» el mandato constitucional de presentarlos antes del 30 de septiembre de cada ejercicio. ¿más necesidad o virtud?

Recordemos, las actitudes de cheerleader de la señora Montero, en aquellos fatídicos días en los que el presidente Pedro Sánchez se tomó una pausa para reflexionar. También, recordaremos y perdonen por la insistencia, que no ha presentado ningún presupuesto durante esta legislatura.

Si observamos el resumen general por capítulos del presupuesto de gastos, en el capítulo de inversiones reales, de los presupuestos generales del estado, que se aprobaron en el año 2022, y que son los prorrogados para este ejercicio 2026, la cantidad de esas inversiones reales es 11.062 millones de €. Un 2,90% del gasto general. Es interesante saber que en este capítulo de los presupuestos se hallan las inversiones en infraestructura y bienes destinados a uso general (carreteras, redes eléctricas, infraestructura ferroviaria nueva...) y también inversiones de reposición en infraestructuras (reparación integral de carreteras, mantenimiento de la red ferroviaria...).

Todos los ministros, incluido el presidente, Pedro Sánchez, han manifestado públicamente que se puede gobernar sin presupuestos -cambiando una vez más de opinión-, restándole importancia a esta grave situación. Sin prepuestos el país no avanza, es más, a veces incluso se apaga, como se demostrará. Hemos visto a la señora Montero posponer una y otra vez la decesión de presentar los presupuestos en el Congreso de los Diputados y los ciudadanos llevamos tres años esperando a que los presente. Su legislatura ya está perdida. Por eso deberíamos, tal vez, desearle suerte en su nueva contienda política. La va a necesitar.