Presuntamente

Las noticias que han sacudido la actualidad aragonesa en las últimas semanas no deberían sorprender a nadie. Mucho menos a quienes llevamos años denunciando la mala praxis en la implantación de energías renovables en Aragón. Lo que hoy ocupa titulares ya fue advertido reiteradamente en artículos de prensa, alegaciones administrativas y denuncias por presuntos delitos ambientales. No se trataba de sospechas ni de discursos alarmistas, sino de información contrastada, analizada con rigor por un grupo de personas que, de forma completamente altruista, decidió plantar cara a los ninguneos institucionales y a las carcajadas político-empresariales con las que durante demasiado tiempo se han despachado nuestras advertencias.

La llamada transición ecológica en Aragón ha acabado convirtiéndose, probablemente, en uno de los procesos más opacos, lesivos y cínicos de la política reciente, destruyendo nuestros pueblos y el medio ambiente que dice defender. Y no se ha producido por casualidad. Ha sido posible gracias a la complicidad de un amplio espectro de partidos políticos, ya fuera por acción directa o por una omisión que, en la práctica, ha tenido consecuencias igualmente graves.

Como movimiento ciudadano, nos preocupa profundamente que la degradación moral alcance a nuestras instituciones. Nos indigna que se juegue con el patrimonio común y, especialmente, con la sensibilidad de los aragoneses y aragonesas que viven en los pueblos. Personas a las que no solo se les niega el derecho a decidir sobre su territorio, sino que también se les arrebata la voz mediante leyes modificadas, maquilladas y retorcidas al gusto de determinados poderes y «podercicos».

Por ello exigimos responsabilidades políticas inmediatas, tanto en el Gobierno de Aragón como en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno de España. También reclamamos un cambio profundo en la política energética que se está desarrollando en nuestra comunidad y, muy especialmente, en el funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Porque lo cierto es que la situación dista mucho de haber cambiado.

Desde el Movimiento Ciudadano Teruel Existe pedimos a nuestros representantes políticos responsabilidad y altura de miras. Es momento de abandonar el estéril juego del «y tú más» y el silencio cómplice, asumir responsabilidades cuando corresponda y actuar con determinación para que lo que hoy se investiga -presuntamente- no vuelva a repetirse.

Mientras tanto, consideramos imprescindible la paralización absoluta de la implantación de renovables en Aragón: una moratoria urgente a los proyectos de energías renovables en Aragón, una investigación a fondo de los mecanismos de aprobación de expedientes en el Inaga, y además que se paralice inmediatamente la concesión de autorizaciones de construcción y la utilidad pública a expedientes con sombra de corrupción, porque es una aberración permitirles continuar amenazando a los aragoneses con la expropiación, verles comenzar obras e incluso revendiendo estos proyectos presuntamente ilegales.

Durante años, algunas personas -a título individual o integradas en plataformas ciudadanas como el Movimiento ciudadano Teruel Existe, Paisajes de Teruel, Ansar, Ecologistas en Acción, la Plataforma 13M y otros- hemos mantenido el pulso frente a grandes intereses económicos y políticos. Lo hemos hecho dedicando nuestro tiempo y, en muchos casos, también nuestro propio dinero, a defender el interés general frente a quienes han intentado convertir la transición energética en una oportunidad para saltarse las reglas y obtener beneficios desmesurados. Pero ésta no puede ser una lucha de unos pocos. La sociedad debe despertar del letargo que alimentan el individualismo y el consumismo, porque si no somos capaces de defender colectivamente el interés general, quienes hoy alzan la voz acabarán desapareciendo o siendo definitivamente silenciados.

Queremos, por último, reconocer la labor de la Guardia Civil -en particular de la UCOMA- y expresar nuestra plena confianza en la actuación de la Justicia, porque gracias a su inestimable labor existe nuestra democracia.