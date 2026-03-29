La concejala independiente de Vox

La incorporación de Marisa Gaspar como concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Zaragoza ha reabierto un debate incómodo pero necesario: el del transfuguismo y la coherencia democrática. No es un asunto menor ni un episodio anecdótico. Es una cuestión que afecta directamente a la calidad de la representación política. Esta señora sustituye a Julio Calvo, el concejal de Vox que ha decidido irse del consistorio y del partido harto de la política de Abascal. Ella se fue de la formación de ultraderecha hace casi dos años por lo mismo. Pero ahora ha recogido su acta de concejala.

Conviene recordar algo básico: en unas elecciones municipales, los ciudadanos no votan nombres sueltos. Votan listas, partidos, proyectos y marcos ideológicos. El acta pertenece jurídicamente al concejal, sí, pero políticamente responde a un mandato colectivo expresado a través de unas siglas. Por eso resulta difícil sostener un discurso de regeneración o de pureza política como el que acaba de hacer Marisa Gaspar, cuando se abandona el partido por el que se obtuvo el escaño y, al mismo tiempo, se decide conservarlo. No es solo una cuestión formal. Es una cuestión de coherencia.

Porque lo que hace Marisa Gaspar es alterar el equilibrio institucional decidido en las urnas, abre una oportunidad a la alcaldesa aunque también puede acabar en un juego de favores. Por eso hacen falta explicaciones más profundas que las estrictamente personales. La política no es una suma de trayectorias individuales: es un compromiso con los votantes.

La reflexión no puede quedarse en lo procedimental, debe alcanzar el terreno político e ideológico. Los ciudadanos tienen derecho a saber si quien hoy se presenta como concejala no adscrita mantiene las posiciones que defendía cuando formaba parte de Vox: la política de la identidad entendida como exclusión del diferente, el discurso contra la inmigración, la teoría del llamado gran reemplazo, el antifeminismo o la desconfianza hacia el modelo autonómico.

No se puede invocar ahora la centralidad institucional sin aclarar si se han abandonado esas posiciones o si simplemente se han desplazado de sigla. La coherencia democrática también consiste en responder a esta pregunta.

El transfuguismo nunca es neutro. No depende de si beneficia a unos o perjudica a otros. Depende de si respeta o no el contrato político con los electores. Y cuando ese acuerdo se debilita, lo que se resiente no es solo un partido: es la confianza en el sistema representativo.

Zaragoza merece estabilidad institucional, pero también claridad política. Porque la representación pública no es un patrimonio personal. Es un encargo ciudadano. Y ese encargo exige algo más que ocupar un asiento en el pleno: exige coherencia con aquello para lo que se pidió el voto.