¿Qué modelo de gestión queremos?

Lamentablemente en los últimos tiempos estamos sufriendo gravísimas situaciones muy dramáticas que ponen en entredicho la inversión, gestión y mantenimiento de nuestras infraestructuras: la dana, el mal estado de las carreteras, la rotura de una pasarela peatonal en Santander...

La pregunta que nos hacemos es, ¿quién tiene que planificar? Las grandes políticas de inversión en infraestructuras deben adoptarse en el Congreso, siendo los técnicos quiénes las han de desarrollar. En la Administración debe eliminarse el clientelismo, el servilismo, la endogamia y la sumisión, estando al servicio de todos, independiente, despolitizada, eficaz, profesionalizada y tecnificada.

Los responsables de las tareas que debe hacer la Administración han de ser los mejores profesionales, siendo esencial la dirección, para marcar el rumbo y llevar el timón, debiendo adoptar decisiones aunque a veces pudieran ser molestas. Lo contrario es la esterilidad, la falta de iniciativa y la irresponsabilidad frente a los riesgos, dando lugar a las catástrofes y reiterados accidentes. La gestión debe afrontarse a través de técnicos competentes y profesionales, aportándoles los medios necesarios, y no por organizaciones politizadas.

Precisamente, a principios del siglo XIX, como consecuencia de varias catástrofes derivadas de la construcción de obras públicas por personas no cualificadas y gestionadas por una serie de arribistas incompetentes dio lugar a que por parte de Agustín de Bentancourt se fundase la Escuela de Caminos y Canales en la que se impartían los fundamentos básicos para ejercer la profesión, abasteciéndose de ella la Administración y posteriormente también las empresas. A imagen de esta Escuela, más tarde se desarrollarían las especializadas en otras materias. Los técnicos que en ellas se forman son personas que saben ver, observar y pensar, para después decidir con criterio y sin dejarse llevar por presiones e intereses, es decir ingenieros que sirvan a la función para la que fueron creados, personas técnicamente preparadas, cultas e integradas en la sociedad, que defienden el interés público y no los creados.

Los gobiernos que toman mejores decisiones son los que se apoyan en una función pública profesionalizada, tecnificada y despolitizada a la que se accede por concurso objetivo, igual, transparente y abierto en el que se valore el mérito y la capacidad. La posterior carrera administrativa debe guiarse de forma reglada por los mismos criterios para que los funcionarios defiendan el interés público y no las conveniencias políticas coyunturales de los que mandan.

La colonización de la Administración en la política unida a la duplicidad de puestos entre la central y las autonómicas, sublimado por el clientelismo que aumenta en estas últimas y en las locales ha generado una catástrofe que es ya sistémica en todas ellas, llegando el virus de la arbitrariedad principalmente a través de las empresas públicas y creando en los niveles más altos, constantemente y en espiral, numerosas plazas de asesores y secretarios varios que se interponen entre lo que debería ser la línea política y la pirámide administrativa.

Lo mismo puede decirse respecto algunas actuales demandas que exigen equiparar los grupos A1 y A2 de la Administración. Los profesionales del grupo A2, en general, no poseen los conocimientos básicos de los del A1 por lo que auspiciar que ocupen puestos de superior categoría llevaría a que al final los resultados obtenidos quedarían degradados, con los consiguientes problemas de calidad en el servicio y detrimento del interés público.

Por último, es muy importante responsabilizar al gestor de todas las fases del ciclo de vida de una infraestructura: proyecto, construcción, explotación y mantenimiento, exigiendo una serie de indicadores de forma que en todo momento se preste el servicio en las mismas condiciones que el día de su apertura. Para ello es muy eficaz el sistema de concesiones y la colaboración pública-privada. Es muy grave la tendencia que ahora se quiere imponer de licitar las operaciones de mantenimiento simplemente mediante el procedimiento de subasta en detrimento de los concursos, no primando el resultado, aludiendo a criterios objetivos para evitar la corrupción. Primar el precio por encima de la calidad del servicio prestado es un error y no garantiza de forma efectiva una mayor prevención de prácticas irregulares.

Por tanto, ahora que en breve plazo van a constituirse las nuevas organizaciones en las comunidades autónomas, y a no mucho tardar las del propio Estado, es cuando debe plantearse el modelo de gestión que se quiere. Está claro que el actual está «gastado» y «desviado», siendo el momento de reconducir la situación con el objetivo de un mejor servicio público.