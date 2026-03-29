El PP de Feijóo tiene un problema

La sucesión de acontecimientos, noticias inesperadas y hechos consumados que han asaltado en los últimos meses la política, la economía y el día a día de los ciudadanos conduce inexorablemente a la mala digestión de una realidad que parece más sacada de la ficción. Tanto es así que a los máximos dirigentes mundiales, a los gurús económicos y a los expertos en geopolítica les resulta indescifrable saber lo que puede ocurrir la próxima semana. Y esta dificultad para analizar con perspectiva y luces largas lo que realmente está sucediendo en esta aldea global cada vez más ingobernable no hace sino aumentar la incertidumbre y alimentar el populismo.

Los tres primeros meses de este frenético 2026 han servido para demostrar que cuando alguien como Donald Trump no encuentra contrapesos, respuesta u oposición ante tal cúmulo de despropósitos todo puede ir solo a peor. El presidente de Estados Unidos no solo ha impuesto una guerra de aranceles a escala mundial, sino que ha sido capaz de intervenir en Venezuela, ha amenazado con hacerse con Groenlandia, ha dejado a Cuba al borde del ko y ha sido capaz de iniciar una guerra contra Irán, instado por Israel. En apenas 100 días no solo ha alterado los equilibrios comerciales internacionales sino que ha hecho tambalear un organismo como la OTAN, ha vulnerado el derecho internacional y ha encarecido la vida de millones de ciudadanos en todo el mundo. Eso, por no hablar de los miles de muertos y millones de desplazados que se han cobrado sus caprichos imperialistas en solo tres meses. La pregunta es: ¿hay alguien al otro lado?

Esta nueva realidad está reconfigurando el nuevo escenario internacional, la geopolítica y la economía, pero también está alterando la convivencia entre países y sembrando una semilla de odio que puede brotar en el momento y en el lugar más inesperado. Y mientras todo esto sucede, Europa silba y los principales partidos políticos en España son incapaces de consensuar un decreto que es vital para tratar de frenar el golpe en el bolsillo de los ciudadanos y en las cuentas de resultados de las empresas.

Resulta inexplicable que un partido como el PP se abstuviera en la votación de un decreto que tratar de rescatar a los ciudadanos y al tejido productivo español. Más todavía cuando gran parte de las medidas que recoge incluyen rebajas de impuestos a los carburantes, a la luz y al gas, por ejemplo, en un momento en el que el estrecho de Ormuz se ha convertido en el verdadero cuello de botella de la economía global. Feijóo no solo demuestra una miopía infinita al no apoyar el decreto sino que destapa gran parte de sus carencias, si bien la más importante de todas es la falta de liderazgo y coherencia con sus postulados –él mismo propuso una bajada de impuestos-- y de empatía con el momento que vive el mundo, en general, y España, en particular. Y eso, señor Feijóo, solo se traduce en una desconfianza tal que le inhabilita para aspirar a gobernar España algún día.

La mejor oposición posible a un Gobierno es aportar soluciones reales a los problemas reales y mostrarse como alternativa real

Tener altura de miras en momentos tan delicados como el actual no solo es deseable sino que es obligatorio para cualquier gobernante, y exigible por parte de los ciudadanos. La mejor oposición posible a un Gobierno es aportar soluciones y mostrarse como alternativa real.

Sánchez pasará a la historia como uno de los presidentes más contestados por los españoles. La gestión de su partido, el PSOE, pero también de algunos asuntos que han ocupado la vida doméstica nacional en los últimos años son, cuando menos, muy cuestionables, aunque cuenta con el mejor aval que puede tener un gobernante, liderazgo. Esta cualidad es, en la mayor parte de las ocasiones, sinónimo de coherencia, algo que sí está aplicando en política internacional y en su oposición a la cruzada emprendida por Trump.

El escenario internacional y la economía marcarán, sin duda, este 2026, que ha comenzado con un exceso de turbulencias. Sánchez lo ha sabido leer y de ahí el nombramiento esta semana a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno. Su perfil técnico, su alta cualificación y su capacidad de llegar a consensos le han llevado a ser uno de los políticos mejor valorados en los foros económicos globales, pero también por los españoles.

Mientras todo esto sucede y mientras el mundo completa su cambio de rumbo de 180 grados, el líder del PP y sus barones siguen deshojando la margarita para ver cómo son capaces de articular tres gobiernos autonómicos estables, entre ellos el de Aragón, con el apoyo de una ultraderecha que apoya a Donald Trump. O Feijóo encuentra pronto un plan y un discurso nítido para su partido o está ante un enorme problema.