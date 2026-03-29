San José, entre ladrillos y costuras

El cierre de la orla este de Zaragoza es una de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad. Parece que la respuesta a la larga reivindicación de dos de los barrios tradicionales de la ciudad como son Las Fuentes y San José solo depende de que haya algún gran evento que lo motive, porque las únicas propuestas consistentes que ha recibido surgieron al calor de la pretendida celebración de la muestra internacional de Expo Paisajes 2014 y la construcción de una nueva Romareda que debía estar lista para un pretendido Mundial de fútbol en 2018 que querían organizar España y Portugal. La ciudad les necesitaba y para eso sí importaba mirar al este. Ninguno de los dos eventos se llegaron a celebrar, tampoco el sueño de coser lo que todavía sigue siendo la trastienda de la capital aragonesa. Ni el valor que tiene un activo tan importante como es la huerta de Zaragoza, demasiado lejos de los ciudadanos, ha servido nunca para intentar acercarla e integrarla en un entorno que podría ser la envidia del resto de distritos.

La oportunidad en realidad siempre surge de las apuestas de quienes se atreven a imaginar el futuro de las ciudades y dónde poner el foco, de quienes tienen competencia y además trazan la fórmula de llevarlo a cabo, pero sobre todo de quienes se creen que ese potencial existe. Por eso sorprende tanto que para las empresas del sector inmobiliario se hable ahora de que existe una necesidad latente de vivienda en un barrio como el de San José. Se podría decir exactamente lo mismo de otro como el de Las Fuentes, pero no lo hacen. Lo harán cuando quizá tengan cabida también allí pisos de más de 500.000 o 600.000 euros como los que ahora levantan en el de San José. Lo que me lleva a pensar en cuántos de esos vecinos que ansían comprarse un piso para quedarse a vivir en el barrio de su niñez tienen ingresos suficientes para afrontar una hipoteca de ese coste, o ahorros necesarios para pagar la entrada que se exige para firmar un crédito. Seguro que los hay pero, ¿cuántos de esos futuros residentes serán del barrio? Quizá se está rediseñando uno nuevo, con residentes con más poder adquisitivo.

Lo que sería una pena es que ese futuro de proyectos como el cierre de la orla este (ya sin nueva Romareda) se consiguiera sin que muchos de esos vecinos de toda la vida sigan allí viviendo. O solo porque, como ocurría en el pasado, cualquier mejora se consiguiera a golpe de recalificación y poca vivienda pública asequible. Porque total, como hay una demanda latente... Quizá si de verdad es la hora de apostar por el barrio de San José, no solo las constructoras deberían demostrarlo.