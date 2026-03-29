Sexo, política y paraísos artificiales

El CIS ha hecho una encuesta sobre sexualidad que incorpora una pregunta sobre la decisión de Pedro Sánchez de no autorizar a Estados Unidos el uso de las bases para bombardear Irán. Está bien traído, puesto que José Félix Tezanos declaró que Sánchez despertaba animadversión por envidia de su apostura. Y, por si fuera poco, Baltasar Garzón va a presidir la Comisión de la Verdad, destinada a esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura. Que un Gobierno se dedique a establecer lo que sucedió resulta bastante psicodélico; que este Ejecutivo hable de la verdad nos traslada a los paraísos (o limbos) artificiales; que el estandarte sea un exjuez inhabilitado por prevaricación nos deja sin palabras. Entre las personas que forman parte de la comisión hay algún experto en la guerra civil, unos cuantos expertos en Baltasar Garzón y otros que son expertos en formar parte de comisiones del Gobierno. Todo es confuso: Junts dice que solo apoyará un decreto del Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Irán si el Gobierno cumple la ley (¿dónde quedarán las tradiciones?); el PP dice que el decreto copia sus medidas y, naturalmente, no lo apoya; y el Gobierno saca otro decreto que sabe que no se convalidará en el Parlamento pero anima a manifestarse contra la oposición por no apoyarlo. En vez de buscar la seguridad jurídica, diputados y ministros alientan la incertidumbre: nosotros legislamos fraudulentamente y vosotros ya os apañaréis. Dice el BOE que la guerra puede afectar a la crisis de la vivienda: tras ocho años sin hacer nada, también eso será culpa de la derecha. Ante tanta confusión, es mejor volver a las cosas serias. Uno de cada cuatro españoles no ha tenido sexo en el último año, según el CIS: siempre sobrerrepresentando a la izquierda. Mi recomendación es, como siempre, placer con precaución. Animo al goce pero apunto casos de muerte durante relaciones sexuales consensuadas: el papa Juan XII (aunque algunos dicen que la causa del fallecimiento fue que el marido de su partenaire le dio un martillazo); el primer ministro inglés Lord Palmerston (fallecido, según dicen, tras practicar sexo sobre una mesa de billar, carambola); el presidente francés Félix Faure (fellatio, ictus); Nelson Rockefeller («he thought he was coming but he was going», dijo una revista). El destino de víctimas menos conocidas no es menos aleccionador: una mujer que murió en Houston en 1997 al caer de un balcón cuando se acostaba con su jefe; una pareja que se ahogó en un garaje de Rumanía en 1999 porque con las prisas no apagaron el motor del coche; una prostituta que se ahogó con un preservativo en San Petersburgo en 2018, y una pareja que fue atacada por un león en Zimbabwe en 2013.