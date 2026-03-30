Crisis habitacional y brecha generacional

Adquirir una vivienda nunca ha sido tarea fácil para una gran parte de la población, los que pertenecen a una clase media que depende de los ingresos generados por el trabajo asalariado o derivados de la condición de autónomos. Siendo así, la sensación que se vive hoy, con una galopante crisis habitacional que se traduce en déficit de productos en el sector inmobiliario, en dificultades a la hora de la tramitación y el acceso a hipotecas (con un mayor porcentaje de la cantidad requerida para financiar la compra), y en el elevado precio (el Colegio de Registradores de España lo calcula, como media, en torno a los 1.900 euros por metro cuadrado), es que estamos ante una generación que ve mucho más difícil que sus padres el acceso a la propiedad.

Según los datos recabados por el Consejo General del Notariado, en 2025 solo uno de cada diez compradores estaba entre los 18 y los 30 años. Adquirir hoy una vivienda se estima que cuesta siete años de sueldo, más del doble que en los años 80 y 90 del siglo XX, con el agravante que el esfuerzo mensual en porcentaje del sueldo (más allá de las pagas iniciales demandadas, también al alza) es también notoriamente superior.

Si tenemos una visión global como la que ofrece el reportaje de EL PERIÓDICO, nos hallamos ante una situación que explica la brecha generacional en este punto. Con una mirada retrospectiva a los últimos treinta años, tanto la evolución de la emancipación juvenil (consecuencia directa de las dificultades) como la de los salarios necesarios para hacer frente al compromiso hipotecario (con la reciente tendencia alcista del Euribor) y la relación entre salario y precio, como, asimismo, la mayor incidencia en porcentaje de propietarios con más edad, nos conducen a la constatación de un círculo vicioso que certifica la percepción del desfase generacional.

En otro orden de cosas, pero estrechamente ligado a todo lo anterior, los datos del Instituto Nacional de Estadística informan de un ligero descenso (en torno al 5%) en el mercado de la vivienda en el mes de enero de 2026 en relación al de hace un año. Sigue siendo una cifra importante que refleja un elevado nivel de operaciones de compra venta, pero también es un aviso de la probabilidad inmediata de un descenso más notable.

Del total de contratos, solo un 7% se refieren a viviendas de protección oficial. Como sabemos, estamos ante uno de los déficits más acuciantes y permanentes, puesto que el parque de viviendas protegidas (VPO) en España apenas supera el 3% del total, mientras que la media europea se cifra en torno al 9%. Parte de la solución de la crisis habitacional pasa por iniciativas como el Plan Estatal de Vivienda, pero la realidad es severa.

Según el propio Ministerio, en 2025 se construyeron un 23% menos de esta tipología que en 2024, a una gran distancia de las iniciativas del último decenio del siglo XX y el primero del XXI. La lentitud en la cadencia de construcción de les VPO, en contraposición al crecimiento del sector inmobiliario privado, no es una buena noticia en la perspectiva de paliar las dificultades de acceso a la propiedad. Adquirir una vivienda nunca ha sido fácil, pero en la problemática actual, se presenta como un auténtico reto para las nuevas generaciones.