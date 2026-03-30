Malas medidas anticrisis

En varias ocasiones he escrito sobre el que posiblemente es el problema más grave de la economía española: la absoluta dependencia energética del exterior. Este problema lo arrastramos desde hace décadas porque no nos tocó en suerte tener pozos de petróleo o gas. Por ello, y de forma periódica, tenemos crisis derivadas de una subida del petróleo que se traslada a todos los precios. Ahora, sin embargo, a diferencia de la crisis del 73, existen tecnologías que nos permiten aprovechar nuestro sol y nuestro viento. El camino a seguir para evitar que Putin, el Emperador Naranjito o los jeques nos la líen es avanzar en energías renovables y baterías. Asimismo, debemos desincentivar el consumo de gas y petróleo. Sin embargo, la mayoría de medidas aprobadas el pasado jueves buscan rebajar el precio de electricidad y carburantes. Ya sea rebajando el IVA, los impuestos especiales a electricidad e hidrocarburos, o dando ayudas directas a transportistas y agricultores. Como todos podemos entender cuando se rebaja el precio de algo, su demanda aumenta. Es decir, tras las medidas anticrisis vamos a consumir más gas, petróleo y electricidad porque su precio ha bajado. Lo mismo que ocurre en las rebajas o en el Black Friday. Esto va a costar 5.000 millones de euros que, si bien van a aliviar el bolsillo de los ciudadanos a corto plazo, no van a ayudar a disminuir nuestra dependencia energética. Y cuando se hayan gastado, se habrán volatilizado y no quedará nada. Además, esto se produce en un contexto en el que es imposible saber si el estrecho de Ormuz estará abierto cuando lean estas líneas o por el contrario seguirá empantanado dentro de 5 años (Vietnam, Irak, Siria, Libia). ¿Cuántas veces habrá que meter 5.000 millones para contener los precios si esto se prolonga? ¿No sería más sensato dejar que los precios de aquello que deberíamos evitar consumir subieran, y gastarnos el dinero en reducir nuestra dependencia de petróleo o gas? Algunas ideas. Garanticemos cargadores rápidos para coches eléctricos en todas las gasolineras del país. No dejemos un solo edificio público sin paneles solares. Demos ayudas de verdad para sustituir coches, camiones y autobuses de combustión por eléctricos, o para instalar cargadores en los garajes. Demos ayudas también para sustituir calderas de gas por aerotermia. Que no quede una sola calefacción central sin contadores individuales etc. Curiosamente nadie en el parlamento se ha atrevido a plantear esta alternativa. Ojalá no nos pase como en el 73.