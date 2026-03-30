La muerte de la Razón...

Justo al comenzar esta absurda y desquiciada guerra del Sacro Oriente, que ahora pagamos todos, escribí aquí que Trump había sido arrastrado por Netanyahu y el sionismo. Un mes después se corrobora esa hipótesis. También la de que el emperador no sabe dónde va, como confirman sus contradictorias versiones sobre lo que ha desatado. Los persas esta vez están ganando, precisamente porque aplican el logos (estrategia en lo militar) con el que les vencieron los antiguos griegos; por el contrario, EEUU, que se proclama heredero de esa tradición helénica que fundó la occidental, está extraviado en la ubris (irracionalidad) que perdió a Jerjes, emperador persa. El trumpismo no solo ha arrumbado la Ilustración, heredera de la racionalidad helena y del pensamiento científico, también está liquidando la cadena causal-teleológica (causas y fines) que vertebra a Occidente. Resulta chocante y aterrador comprobar cómo los nuevos apóstoles de la sinrazón intentan imponerla entronizando la intuición o el pálpito –lo que Trump adujo para atacar Irán– y el «sentido común», eslogan con el que se presentan últimamente en Vox mientras aplican purgas estalinistas a sus fundadores. Suspendida la cadena racional, solo queda la mentira o su versión digital: las «realidades alternativas».

No sé hasta qué punto los «patriotas» que sustentan esos discursos reaccionarios, en España sin ir más lejos, van a aplicar de una puñetera vez la cadena causa-efecto. Por ejemplo, agricultores y camioneros, que tanto se quejan del desorbitado precio del gasoil, ¿se han planteado que lo ha provocado un tándem apoyado por Abascal? ¿No se plantean sus votantes que, además, apoya vía Orban al Putin que ya les empobreció en la crisis de Ucrania? Suspendida la racionalidad, todo vale... «y dos huevos duros», como decía Groucho, cuyo discurso nonsense se ha impuesto ante el del otro Marx y demás ilustrados...

Lo más terrible es que estas dejaciones tienen consecuencias y las estamos empezando a sufrir en nuestras carnes y bolsillos. La gente se lamenta del deterioro del estado de bienestar (la vivienda, las listas de espera, la red ferroviaria, etc.) mientras apoya a aquellas formaciones políticas que están desmontándolo en su acción de gobierno o en sus votaciones. ¿Activará este desastre bélico un punto de giro de esta dinámica perversa? Pedro Sánchez lo ha intuido y ha desempolvado el «no a la guerra» al tiempo que ha reforzado el perfil técnico y atemperado de su gobierno... Veremos qué tal le sale esta jugada en medio de la ola vesánica y estúpida. Goya ya lo anunció, pero se quedó corto: la muerte de la Razón produce que los monstruos lleguen al Poder.