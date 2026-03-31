Dependencia: números y personas

Siendo algo tan humano y vivencial, sin embargo, cuando se habla de atención a la dependencia lo que destaca son montones de números y porcentajes. Los hay para todos los gustos, para decir que va muy bien o todo lo contrario: tiempos de tramitación, listas de espera, personas atendidas, número de prestaciones y servicios, cuantías e intensidades, costes y financiación..., su incremento o reducción, comparativa con la media...

Una saturación de cifras que crea confusión y desinterés. No hay Gobierno que no tenga algún dato a mano para avalar lo bien que lo está haciendo.

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales tratamos de descubrir y desmontar las trampas que algunos gobiernos hacen con tanto número. Es tarea compleja y sería divertida, si no fuera por el sufrimiento que oculta algunas de estas manipulaciones.

En primer lugar, hemos tenido que combatir la desinformación, la simple y llana ocultación de datos. Por ejemplo, el número de personas fallecidas en las listas de espera no se hizo público hasta que lo exigimos por el portal de transparencia. Actualmente hemos preguntado al Ministerio y a las Comunidades cuántas personas están a la espera de una plaza residencial, cuántas a la espera de que se revise su grado de dependencia, o cuánto supone el copago que realizan por los servicios que reciben. Cuatro comunidades aún no nos han facilitado esa información, entre ellas Aragón.

Es destacable la imaginación de algunos gobiernos para manipular datos: hay quien no registra las solicitudes hasta que las atienden, y así apenas tienen listas de espera; el Ministerio solo cuenta en lista de espera a quienes llevan más de 6 meses sin atender; y en el colmo de la manipulación, hay gobiernos que consideran persona atendida a Grandes Dependientes y Dependientes Severos que reciben como única prestación ¡la teleasistencia! ¿De qué le sirve a una persona que necesita cuidados continuados para todo, contar con un botón de teleasistencia? Pero es un servicio muy económico, con el que justifican lo injustificable, que esas personas están realmente desatendidas.

Por si tanto número y tanto porcentaje le confunden, voy a tratar de explicarle, con muy pocos datos, cómo está, a fecha de hoy la atención a la dependencia en España y en nuestra Comunidad.

A comienzo de 2026 había en España 1.784.369 personas que tienen reconocida su situación de dependencia, 147.612 más que el año anterior. Y 258.167 personas estaban a la espera de un procedimiento, 12.158 menos que un año antes. Al este ritmo se tardarían más de 10 años en alcanzar la plena atención. El tiempo medio de resolución es de 341 días, 7 más que el año anterior. También hay que señalar que 32.704 personas fallecieron en 2025 esperando ser valoradas o atendidas.

Por otra parte, tenemos un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia: la prestación de cuidadoras familiares, que reciben el 44,6% de las personas beneficiarias, tiene una cuantía media de 264,6 € mensuales, y la intensidad del servicio de ayuda a domicilio resulta casi ridícula, 37,5 horas de media al mes, es decir, poco más de una hora diaria.

En Aragón hay que destacar la agilidad en la gestión, lo que hace que nuestra Comunidad tenga la menor tasa de desatención y la tercera que menos tarda en resolver, 143 días. A pesar de lo cual, 754 personas fallecieron el pasado año esperando ser valoradas o atendidas. Por otra parte, el carácter low cost del Sistema se agudiza en Aragón, con intensidades muy bajas en los servicios (somos la Comunidad con menos horas mensuales de ayuda a domicilio, sólo 18,6 de media), cuantías muy bajas en las prestaciones económicas (como media 221 € mensuales) y una cartera de servicios donde predominan los de más bajo coste (el 40% de las atenciones son prestaciones para cuidados familiares). Un dato resume bien el carácter low cost de la atención a la dependencia en Aragón: somos la Comunidad con menor gasto por persona atendida, sólo 4.020 € anuales frente a 6.015 € de media del conjunto.

Esta es la realidad. Pero, no lo olvide, detrás de cada uno de estos números hay personas de carne y hueso, quienes están en situaciones de dependencia y también sus familiares que tienen que asumir sus cuidados, en ocasiones con una gran dosis de sufrimiento y con una grave afectación a su vida personal, profesional y social. No es cuestión de estadísticas, es cuestión de respeto a las más de 45.000 personas que en Aragón se encuentran en situación de dependencia y a sus familiares.