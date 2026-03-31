Hambre de cultura

Si la actividad cultural constituye el alimento básico del que se nutre el cerebro humano para su desarrollo global e intelectual, es tanto más loable la labor de quienes se esfuerzan en promover recursos orientados a tal finalidad, haciendo partícipes a los ciudadanos en diversas iniciativas de carácter artístico y cultural.

En Asturias se ha implantado un proyecto mediante el que se invita a los niños a participar en una propuesta recreativa de unión entre naturaleza y poesía: los peques reciben una pala y semillas, que plantarán al tiempo que algún compañero lee unos versos; así, los arbolitos crecerán al ritmo de una poesía cantada con ritmo y buena dicción. En la Biblioteca Nacional de España abre sus puertas una exposición, Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir, la cual se une a otra centrada en la figura de Carmen Martín Gaite, merecidos homenajes a la Generación del 50, que agrupa a varios de los mejores escritores españoles del pasado siglo y que hoy permanecen relativamente olvidados en la vorágine de una actualidad demasiado tumultuosa. La Universidad de Navarra promueve un encuentro transcultural, el Unav United Week, de alcance mundial, mientras que el Instituto Navarro de la Juventud, ha credo Ternipen, para facilitar un espacio de encuentro entre la juventud gitana y la diversidad con la que convive. En Sevilla se realizan performances para alimentar el enriquecimiento cultural, mientras que, aquí mismo, por cuenta de diversas organizaciones, prosperan muchas propuestas de acción solidaria de índole musical, entre las que también se incluyen algunos conciertos celebrados en la Sala Luis Galve.

Proporcionar vida a la cultura representa una acción social de incalculable valor, en un entorno en el que sus protagonistas, los creadores, rara vez perciben una remuneración material acorde con su trabajo.