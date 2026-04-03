Cine y Pasión de Cristo

La película no estaba a favor ni en contra de nada, sino que deseaba mostrar «el fanatismo en que cada uno se aferraba con fuerza a su verdad», destacaba crítico ante los dogmas. «Cristo se ha ido apoderando poco a poco de un lugar privilegiado dentro de la Santísima Trinidad… solo se habla de Él», apuntaba Luis Buñuel con La Vía Láctea (1969) bajo el brazo. Dos años antes, en el Festival de Cine de Venecia ya compartía el íntimo proyecto de llevar al cine la figura de Jesús como un ser humano, «comiendo, riendo e incluso afeitándose», en un novedoso quehacer sobre los Evangelios. Y es que la figura de Jesucristo, omnipresente estos días de Semana Santa, marcó siempre una parte de la agenda cinematográfica. Si bien salvación y redención forman parte de los asuntos de muchos de los cineastas –Scorsese y Schrader son quienes mejor han profundizado en ello–, la Pasión de Jesús ha sido tema nuclear para el séptimo arte. Y la religión y su retrato artístico, al servicio de nuevos discursos.

Si preguntáramos al público en general por la película más sobresaliente para el caso, resultaría ganadora la audaz La vida de Brian (1979) de Terry Jones donde, precisamente, los Monty Python no hablan de Jesús. Jugando desde el absurdo, paralelismos, equívocos y enredos construyen «una alocada sátira, bienintencionada, con un toque más extravagante y amistoso que sacrílego», subrayó Robert Osborne en The Hollywood Reporter. O esa divertida manera británica de contar las cosas, «donde las bromas se expresan al revés, con un elemento obvio y una ocurrencia posterior», que destacaría el crítico Roger Ebert. O como puso en valor Peter Bradshaw en The Guardian, «un himno inesperadamente serio y dulce a la idea de tolerancia».

El primer cine representó la crucifixión desde la composición visual que ofrecía la pintura religiosa. Sin ir más lejos, la ambiciosa Del pesebre a la cruz (1912) de Sidney Olcott ya fue rodada en Tierra Santa, y El rey de reyes (1927) de Cecil B. DeMille acentuó la monumentalidad del suceso, todavía en los territorios expresivos del cine mudo. El sonoro dio paso a Gólgota (1935) de Julien Duvivier y, con ello, a mostrar los posibles diálogos entre Poncio Pilato y Jesús. El otro Rey de reyes (1961) de Nicholas Ray, con la preciosa banda sonora de Miklós Rózsa, dejará para el recuerdo un sermón de la montaña con gran número de figurantes al más propio estilo de Hollywood, así como una María Magdalena que dio vida Carmen Sevilla con su «¡ha resucitado!».

Entre las notas de Prokófiev y Bach, en El Evangelio según San Mateo (1964) de Pier Paolo Pasolini, su sermón fue rodado con tono casi documental, para una austera obra maestra de sello neorrealista. La historia más grande jamás contada (1965) de George Stevens fue por otros derroteros: Max von Sydow haciendo de Jesús y Dorothy McGuire de Virgen María, con fotografía panorámica y solemnidad, desde la resurrección de Lázaro a los paisajes del desierto en la crucifixión. Mucho antes que Sirat y que de Acción mutante, la arena era protagonista también en Jesucristo Superstar (1973) de Norman Jewison, bajo libreto de Andrew Lloyd Webber y sobresaliente estética de vestuario, anacrónico y rico en contrastes, de mi querida y siempre añorada Yvonne Blake. Aquí Ted Neeley fue Jesús, y Camilo Sesto en la escena a al española. Modernidad y brío, precursor de Godspell, en reciente renacer gracias al todo acaba bien de Antonio Banderas.

Jesús de Nazaret (1977) de Franco Zeffirelli fue casi un precursor de las series. El relato se estiró para aportar intimidad y calidez, e intentar ser lo más completo. Se sumó la partitura de Maurice Jarre, y el castin también resultó estupendo: Robert Powell como Jesús, Olivia Hussey haciendo de la Virgen y Anne Bancroft, de María Magdalena. La última tentación de Cristo (1988) de Martin Scorsese fue vertida y controvertida, aportando un caudal profundo e inteligentemente psicológico. Un gran Willem Dafoe hizo de Jesús, Barbara Hershey de María Magdalena, y entre la intensidad de la cruz y la tentación final imaginada, la música de Peter Gabriel también soldó el argumentario emocional de la propuesta de este cineasta de los jesuitas, como don Luis.

O La pasión de Cristo (2004) de Mel Gibson con su amigo Jim Caviezel como Jesús, y Monica Bellucci de María Magdalena. Una violenta intensidad visual, buscando también el flagelar con sangre las conciencias. La película ya tiene secuela, lleva medio año de rodaje y explorará los hechos posteriores a la Cruz, incluyendo la bajada a los infiernos. La Resurrección de Cristo, que así se llamará, se estrenará en dos partes el año que viene: la primera, el 26 de marzo (día de Viernes Santo) y la segunda, el 6 de mayo (día de la Ascensión). En la estela del misterio, el propio ateísmo de Buñuel le condujo «necesariamente a aceptar lo inexplicable». Como decía el maestro Andrei Tarkovski a propósito de Sacrificio (1986), «la fe es el acto más radical de esperanza», para un Cristo y para un cine de verdadera pasión.