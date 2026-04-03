«Marca España» fue una iniciativa del primer Gobierno de Mariano Rajoy; una etiqueta oficial vinculada a la proyección de un país golpeado por la crisis y necesitado de credibilidad, creada con la finalidad de mejorar la reputación y confianza de España a base de la promoción de nuestros valores en el exterior.

La idea era dejar de vender España exclusivamente como destino turístico y exponer ante el mundo nuestra capacidad para competir internacionalmente en todos los frentes. Una imagen moderna e innovadora en diferentes ámbitos –económico, cultural, social, científico y tecnológico–, capaz de alinear la acción pública y privada para que, con el tiempo, todo ello se tradujera en inversión, oportunidades y peso fuera de nuestras fronteras.

Aquella era la visión de una España confiable, europea y abierta, y contribuyó sin duda a mejorar nuestra reputación en el contexto internacional, especialmente dentro de la UE, donde la influencia de nuestro país se ha incrementado notablemente en la última década.

Es por eso paradójico que, en los últimos años, vaya ganando espacio un relato alternativo dentro de nuestras propias fronteras: el de los partidarios de una España que se repliega sobre sí misma y mire el exterior con recelo, como si cualquier influencia, norma compartida o compromiso internacional fuera una amenaza.

Es un relato defendido por opciones políticas que miran con sospecha cualquier esfuerzo multilateral y que presenta como amenazas las iniciativas globales, los acuerdos compartidos y las reglas comunes; que cuestiona todo lo que implique cooperación, compromisos y responsabilidades, bajo el escudo de un supuesto patriotismo que se conforma a base de símbolos y las tradiciones más chuscas.

En este contexto, hay pocas cosas menos patrióticas –y más dañinas para los intereses de España– que trabajar para debilitar a la Unión Europea, por la sencilla razón de que España es más fuerte dentro que fuera de ella: por economía, por seguridad, por influencia y por capacidad para proteger su bienestar. Por eso resulta tan asombroso no solo escuchar a algunos dirigentes políticos envueltos en la bandera mientras dedican sus discursos a atacar a Bruselas, sino que ese discurso sea capaz de aglutinar a una mayoría creciente de españoles.

No deja de ser revelador que estos políticos, muy patriotas ellos, celebren y defiendan a figuras como Viktor Orbán, que lleva años usando su posición al frente del gobierno húngaro para frenar decisiones comunes dentro de la UE, y que, según informaciones periodísticas recientes, está bajo sospecha por posibles filtraciones hacia Rusia. O que esos mismos que se proclaman adalides de la honradez nacional estén, al mismo tiempo, bajo diversas investigaciones por sus métodos de financiación, más que sospechosos.

Frente a esa visión, es importante que entendamos que el patriotismo de verdad puede ser algo bastante menos vistoso y mucho más exigente; uno en el que la identidad de España no se defiende desde el aislamiento, sino como parte de un marco más amplio en el que cuentan las alianzas, la credibilidad y el respeto a las reglas. En el que defender los intereses nacionales no supone agitar símbolos o ver a los demás como una amenaza, sino tener criterio ante lo que ocurre fuera de nuestras fronteras y actuar con coherencia al respecto. Significa, entre otras muchas cosas, poner por delante los valores que nos definen como sociedad: el respeto al derecho internacional, la convicción de que el bienestar social no es una moneda de cambio, o la importancia de tener independencia para fijar nuestra posición como país ante los conflictos recientes, sin plegarse a consignas ni a tutelas externas.

Entiendo, por supuesto, que no todo el mundo comparta esta lectura, ni que sea fácil escoger entre relatos cuando la política actual se ha convertido en un campo de batalla. Es por ello que, puestos a elegir qué modelo de España queremos transmitir, alguno de ustedes opte por quedarse con otra versión alternativa, también real y menos polémica: la que aporta la cultura, por ejemplo. Si no han visto todavía a Rosalía interpretando Berghain en la última gala de los Brit Awards, no se lo pierdan: una catalana cantando en alemán y en español en un escenario británico, junto a una artista islandesa, y mezclando en una sola actuación hasta tres géneros musicales diferentes. Pura Marca España.