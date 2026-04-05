¿Más derechos o más Estado?

A raíz de los últimos casos conocidos sobre eutanasia en España, el debate ha vuelto a situarse en el centro de la conversación pública. Y, sin embargo, da la sensación de que lo verdaderamente importante se está abordando con una ligereza que no corresponde a la gravedad del asunto.

Nada de esto pretende minimizar el dolor de quien sufre. Hay experiencias humanas que desbordan cualquier explicación y que, desde fuera, apenas podemos comprender. Precisamente por eso, porque ese sufrimiento es real y profundo, la respuesta que demos como sociedad exige el máximo cuidado.

Hay decisiones que, por mucho que se envuelvan en lenguaje jurídico o sanitario, siguen interpelándonos en lo más esencial. La eutanasia es una de ellas. Recordemos el caso de Ramón Sampedro. Su lucha por una muerte digna, marcada por un sufrimiento físico extremo e irreversible, generó un fuerte consenso social. Aquello apelaba a la compasión y a la dignidad. Era la sociedad, conmovida, la que clamaba por una respuesta humana ante un destino ineludible. Pero algo se ha desplazado.

¿En qué momento hemos pasado de ese escenario límite a otro en el que se normaliza que la Administración participe en la muerte de una persona joven, no terminal ni en estado vegetativo, con una trayectoria vital compleja, marcada por el trauma psicológico, y con una condición física susceptible de mejora o, al menos, de alivio mediante cuidados paliativos?

En estos casos, la cuestión deja de ser jurídica para volverse profundamente humana: ¿hasta qué punto podemos afirmar que una decisión así está completamente libre de la influencia del dolor emocional o de la desesperanza? ¿Y si realmente debe ser el Estado —es decir, todos— quien asuma esa decisión irreversible?

La comparación con países como Países Bajos, donde la eutanasia se ha extendido a jóvenes —incluso menores— con problemas de salud mental, resuena como una advertencia que no conviene ignorar. Porque aquí ya no hablamos únicamente de poner fin a un sufrimiento físico extremo e irreversible, sino de situaciones donde el componente psicológico es determinante y, por definición, variable y potencialmente tratable.

Se habla de autonomía individual pero la propia arquitectura del procedimiento desmiente su carácter absoluto. La intervención de médicos, comisiones y órganos de validación revela que no estamos ante una decisión estrictamente privada, sino ante una decisión que el Estado examina, legitima y, en última instancia, ejecuta y haciendo cómplice a todo el conjunto de la ciudadanía, de ahí el debate. Decenas de especialistas pasan por un «expediente», esa cifra, lejos de darnos seguridad, debería inquietarnos. Cuando un paciente pasa por tantas manos, deja de ser una persona para convertirse en un caso que circula por despachos. En esa cadena de supervisión se pierde el apego, se diluye la confianza y se anula el vínculo terapéutico real. ¿Estamos en el camino correcto? Quiero destacar además que mientras la burocracia certificaba que no era irreversible, la joven, paradójicamente, empezaba a dar sus primeros pasos tras su paraplejia.

Y aquí surge una inquietud legítima: si una persona ha atravesado episodios previos de intento de suicidio o sufre trastornos que pueden afectar a su percepción del dolor y de la propia vida, ¿con qué certeza podemos afirmar que su decisión de morir es plenamente libre y definitiva?

La medicina, pese a sus avances, no dispone de herramientas concluyentes para resolver esa duda. No existe un marcador que permita distinguir sin margen de error una decisión firme de una que responde a un bucle emocional o a una herida aún abierta. Y, sin embargo, el sistema se ve obligado a pronunciarse. El riesgo, en este contexto, no es abstracto: es irreversible.

La comparación resulta entonces inevitable, y aquí reside la médula de nuestra perplejidad. España abolió la pena de muerte, entre otras razones, por el reconocimiento de la falibilidad humana. Se consideró que ningún sistema de garantías podía eliminar por completo el riesgo de error cuando lo que estaba en juego era la vida, además se cree en el poder de la reinserción. Sin embargo, hoy aceptamos un modelo en el que otras valoraciones humanas —no menos sujetas a error— autorizan decisiones igualmente irreversibles y dan por terminadas las esperanzas de cambio. ¿Por qué el margen de error nos parecía inaceptable entonces y asumible ahora? ¿Qué ha cambiado realmente: nuestra comprensión de la vida o nuestra tolerancia al riesgo cuando la vida deja de ser ajena?

Se percibe, además, una cierta paradoja social: se reconoce que algo no encaja, pero el debate se diluye con rapidez. De un «es una pena» se pasa, casi sin transición, a la normalidad cotidiana. Una suerte de anestesia colectiva que nos permite convivir con la incomodidad sin afrontarla.

Reconocemos vivir en un estado fallido y aun así lo avalamos con indiferencia o resignación. Reitero que nada de lo expuesto implica banalizar el sufrimiento ni imponer una obligación abstracta de vivir. Implica, más bien, asumir la gravedad de la pregunta que tenemos delante: si la respuesta institucional ante determinadas formas de dolor debe consistir en facilitar la muerte, o si, por el contrario, nuestra responsabilidad como sociedad es perseverar —con todos los medios disponibles— en el cuidado, el acompañamiento y la búsqueda de alternativas, incluso cuando estas no sean inmediatas ni sencillas, salvando los casos excepcionales ya consensuados. Porque tal vez la verdadera medida de una sociedad no se encuentre en la facilidad con la que resuelve lo irreversible, sino en la exigencia moral que se impone antes de hacerlo, invitando a una reflexión profunda y a un despertar de la conciencia colectiva. Porque hay decisiones que no solo afectan a quien las toma, sino también a la forma en que una sociedad se entiende a sí misma. Y cuando una sociedad deja de cuestionarse estos límites, corre el riesgo de perder no solo su prudencia, sino también parte de su humanidad.