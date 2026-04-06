Agenda ‘setting’

¿Somos libres a la hora de informarnos? Si consideramos los análisis de McCombs y Shaw la agenda informativa la van fijando (setting) los medios en función de sus intereses y prioridades. Serían también los responsables de fijar los marcos (frames) que se aplican sobre los temas preseleccionados. Desde aquel lejano 1972 esas teorías estadounidenses no solo se han confirmado, sino que se han quedado cortas con la digitalización. Hoy a la agenda mediática hay que añadir la política, dominada por partidos y grupos de presión, que determina tanto la de los medios como la agenda pública que consume la audiencia. En definitiva, nuestra libertad de elección está muy determinada por poderosas instancias que nos ofrecen sus menús.

Sin ir más lejos, la agenda mediática española, dominada por los medios conservadores, magnifica los casos más o menos graves relacionados con Pedro Sánchez en tanto se traga sapos descomunales como la Kitchen, policía patriótica o el desfalco de Montoro, o se rasga las vestiduras con los acosadores del PSOE y normaliza a los del PP. Por eso es pertinente una isostasia en los medios que se ha compensado aquí, en parte, cuando RTVE ha pasado a la ofensiva progresista (¿por qué si no el PP quiere investigarla en el Senado?). En estas agendas teledirigidas muchas veces quedan en el tintero los asuntos más sustanciosos, que suelen ser los más inquietantes e interesantes. Así, en la guerra de Irán se desmenuzan las estrategias militares con detalle y el anecdotario del impacto bélico, pero apenas se habla del Gran Israel que el sionismo hace avanzar a costa del Líbano, o del peligro que corre USA si, como perdedor que va a ser (diga lo que diga Trump), cede la hegemonía de los petrodólares que compensan su descomunal deuda; poco se habla de cómo Rusia va interfiriendo con intoxicaciones digitales en la mediosfera de Occidente, o de la paciente estrategia confuciana de China que poco a poco va dominando el mundo mientras el imperio yanqui se deshilacha en guerras inútiles, o de que Netanyahu tenga amarrado a Trump por algunas pruebas en manos del Mosad sobre sus perversiones en la isla de Epstein... Hay terminales minoritarios que iluminan esta cara oculta, pero las agendas dominantes nos distraen con intrascendentes luminarias que desvían la atención... Quien domina la agenda y los marcos de discusión domina hoy el mundo. Trump lo está intentando a base de bombardear a la audiencia global con posverdad y realidades alternativas, pero la genuina realidad es muy contumaz y acaba imponiéndose. Estamos ante una batalla decisiva, crucial, donde se juega la supervivencia de nuestra libertad de información, uno de los pilares de las democracias que ha sido secuestrado por los dueños de las agendas.