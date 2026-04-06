Hace unos días volví a ver una excelente película de George Clooney titulada Buenas noches y buena suerte. Está basada en hechos reales y narra el histórico enfrentamiento del conocido periodista Edward E. Murrow y su productor Fred Friendly, con el senador MacCarthy y que se puede decir que ganó el periodista, ya que consiguió que terminar con el tiempo oscuro de la caza de brujas que llevaba a cabo el senador.

Rodada en blanco y negro, lo que le ayuda a crear más dramatismo del que ya tiene y a hacer de la atmósfera de toda la película una forma de enseñar el miedo, la tensión, y la presión con el que trabajaban. Toda ella transcurre entre el inicio y el fin del discurso del periodista Edward E. Murrow, que pronuncia al recoger el Premio de la Asociación de Directores de Radio y Noticias de Televisión. En él, lejos del tono amable que todos podían esperar, Murrow hace un discurso duro, casi agresivo. Pese al éxito conseguido frente al senador, Wylliam Palley, ejecutivo de la cadena CBS, lleva el programa a un horario y día irrelevante. El tono del discurso no va dirigido a los ejecutivos de la cadena, sino hacia un público sometido al divertimento y a la evasión de la realidad, que no valora lo que la televisión puede hacer como medio formativo para enseñarle a pensar.

¿Nos pasa lo mismo ahora a nosotros? Las propias televisiones han hecho del acto de investigar algo que ha perdido su profundidad porque vivimos en la cultura del ocio. Es cierto que siempre hay excepciones, pero también es verdad que el tiempo que se da a programas que presentan cuestiones de interés social es poco y, no siempre, en un horario y día apropiado.

La mayor parte de la programación está destinada al ocio, pero no a un ocio que relaje y permita desconectar al espectador de otras cuestiones, lo que puede estar bien e incluso ser necesario de vez en cuando, sino que es un ocio que, en algunos casos, puede llegar a una alienación que, evidentemente, va limitando la capacidad crítica de muchas personas.

Los datos de audiencia, esas cifras que ninguna cadena quiere vivir en sus carnes cuando no son buenas, corroboran que ese ocio que vacía de capacidad crítica tiene un alto índice de aceptación. Con este dato podríamos decir: ¡Misión cumplida! Los llamados programas de entretenimiento son quienes sostienen a las cadenas. Lejos quedan las palabras de John Reith, primer presidente de la BBC, cuando hablaba de educar, informar, y distraer a través de la televisión.

Ahora estamos en la era de las plataformas y los canales monotemáticos. Sin embargo, ¿por qué si entendemos –por lo menos algunas personas– la televisión como un servicio público, lo que hay realmente es un control político de cada cadena según la ideología de sus dueños y directivos? Sé que todos los medios de comunicación tienen ideología y, en principio, no es malo, pero de ahí a privar a los espectadores de una visión objetiva, va una gran diferencia. Porque incluso los espacios de ocio tienen una tendencia ideológica muy marcada, muy dirigista me atrevería a decir.

Groucho Marx, con esa forma de pensar tan original, decía que consideraba muy educativa a la televisión porque, cuando se encendía el aparato, él se iba a otra habitación a leer. Creo que este principio no estaría dispuesto a cambiarlo y, me pregunto: ¿Qué pensaría de los reality shows? ¿No son una de las muestras más evidentes de ver esa manipulación porque ni es experimento, ni hay expertos que ayuden a entender algo? Las palabras de Groucho Marx suenan casi a desafío. ¿Qué pasaría si un altísimo porcentaje de espectadores cogieran un libro y se fueran a otra habitación?

En este momento la televisión ya no compite consigo misma. Lo hace con plataformas, redes sociales y demás, accesibles desde los ordenadores y demás elementos tecnológicos. Por eso, habría que mimar con esmero su contenido y no pretender dirigir su contenido solo a competir, copiando prácticamente formatos, con otras cadenas. Potenciar la creatividad, acordarse de las minorías en las programaciones, generar curiosidad, entretener sin adoctrinar, ayudar a pensar, abrir la mente... Puede que sea mucho pedir porque supone un gran cambio, pero ¡estamos en constante evolución!

Si no hay cambios, siempre nos queda coger un libro e irnos a la habitación de al lado y… Buenas noches y buena suerte.