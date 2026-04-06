¿Zaragoza, 4ª ciudad de España?

Cada uno tenemos nuestras manías. A mí no me gusta oír esta tontería de que Zaragoza es la cuarta ciudad de España. Simplemente no es verdad. Es cierto que Zaragoza es el cuarto municipio por población del país. Pero tratar de igualar municipio a ciudad es una falacia evidente. Para empezar, hay ciudades constituidas por varios municipios. En Estados Unidos hay incluso ciudades que forman parte de estados diferentes. Y sí, tienen varios alcaldes, pero no dejan de ser una sola ciudad. Pero volvamos a Zaragoza. Un municipio superextenso casi mil km2 rodeado por prácticamente nada. La comarca de Zaragoza, tiene 2.288 km2. Por comparar, Las provincias enteras de Vizcaya o Guipúzcoa son más pequeñas. De hecho, la comarca del gran Bilbao tiene 375 km2. Sin embargo, esa comarca tiene 900.000 habitantes y cuando se está allí resulta difícil saber si Barakaldo, Bilbao o Getxo son ciudades diferentes o la misma. Curiosamente, según la clasificación que dice que Zaragoza es la cuarta ciudad de España, resulta que Bilbao, con metro y casi un millón de habitantes, es la decimoprimera. Podríamos hablar de Sevilla cuyo municipio tiene la misma población que Zaragoza, pero Dos Hermanas, a donde también llegan con metro, tiene más población que Huesca, Teruel, Calatayud, Utebo y Monzón juntos. También podríamos aplicar razonamientos parecidos a la conurbación Málaga, Benalmádena, Torremolinos etc. o incluso a la isla de Tenerife que con el turismo supera el millón de habitantes, siendo muchísimo más pequeña que la comarca central. Y eso que tiene hasta un parque nacional dentro. ¿Sabe que tienen en común todas esas ciudades (Bilbao, Sevilla, Málaga o Tenerife)? que todas tienen metro o al menos dos líneas de tranvía. No ser la cuarta ciudad más poblada de España sino más bien la octava o novena no es motivo para sentirnos peor. Lo que sí es motivo para sentirnos peor es el autoboicot que nos hacemos. ¿No les parece raro que la capital de la comarca central sea Utebo y no Zaragoza que es 20 veces más grande? ¿No les parece raro que la DGA o la diputación destinen una millonada a financiar al Real Zaragoza o su estadio, pero no pongan un duro para la línea 2 de tranvía? ¿No les parece raro que Zaragoza sea la única ciudad grande de España sin UNED y que en Calatayud y Caspe sí haya? Zaragoza tiene mimbres para ser la quinta ciudad de España con todas las de la ley, pero eso pasa por dejar de maltratarla con la excusa de que el resto de Aragón está despoblado.