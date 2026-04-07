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Miguel Miranda

Miguel Miranda

Los inmigrantes como chivo expiatorio

miguel miranda

Hace más de 40 años el líder de la ultraderecha francesa, Jean-Marie Le Pen, publicó un libro titulado Los franceses primero. Le Pen se mostraba como un nacionalista radical que culpaba a la inmigración de todos los males de Francia: el desempleo, la seguridad en las calles, la falta de vivienda, la pérdida de identidad... todo era culpa de los inmigrantes. Lo mismo hicieron los belgas del Bloque Flamenco, no menos ultra, que basando la identidad en el idioma se abrazaron a la misma bandera y estigmatizaron al mismo chivo expiatorio. Era el idioma, los barrios, las costumbres, la gastronomía, la música, la cultura en definitiva la que estaba en peligro y por tanto también asumieron el mismo discurso antiinmigración. Sirvan los dos casos para ejemplificar lo que hacen las extremas derechas en todos lados.

Por supuesto también en los Estados Unidos de Trump, (América first), obviando que son el paradigma de un país formado por inmigrantes que ahora levanta muros, criminaliza sin prueba alguna y crea una policía especializada con permiso para abusar, incluso, como se ha visto, para matar. Andan las derechas patrias convirtiendo a los inmigrantes, menores o no, en materia de negociación. Y sin duda los pactos a los que llegarán nos depararán alguna desagradable sorpresa. Seguro. Pasaremos sin solución de continuidad de acompañar las procesiones (fotos con crucifijos y vírgenes) a la xenofobia.

Aquí se abrazan las teorías racistas y conspirativas de los ultras porque así conviene, obviando todo lo que de bueno y muy bueno tiene la población inmigrante para este país y para Europa en general. Pero no se trata de mirar la realidad con la ciencia, sino con las vísceras y la ignorancia de la extrema derecha. Se olvidan de que Aznar hizo dos regularizaciones extraordinarias en 2000 y 2001 y que afectaron a 503.000 inmigrantes. Pero si lo hace el actual Gobierno España será un agujero para la seguridad de la UE, según la brillantísima portavoz del PP, Ester Muñoz, la nueva profeta del apocalipsis. ¿Cuanta basura ultra estará dispuesto a tragarse el Sr. Azcón?

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