He de confesarles que mi primera intención fue titular este artículo así: «Imagen de unos gorilas». Como intento ser respetuoso y evito los insultos, aunque no siempre, decidí el que he puesto. El lunes 23 de marzo, y varios días después, he visto una fotografía en varios medios, en papel y de forma digital. En ella aparecen unos jóvenes vestidos, todos menos uno, con trajes de los que antes llamábamos de domingo, y otro embutido en una saya de las que identifican a quienes van en procesiones de Semana Santa. De forma muy gráfica expresan una gran alegría que yo he identificado como la de los grandes simios golpeándose el pecho tras derrotar a un grupo rival. Alegría enorme y sentimiento de victoria. Voy a explicar de que se trata, tras leer detenidamente la crónica.

Estamos en Sagunto (Valencia) y los jóvenes pertenecen a una de las cofradías que va a procesionar en Semana Santa, dentro de pocos días. Expresan de forma muy gráfica, en gestos y por sus explicaciones, la alegría de la victoria, en la mejor tradición trumpista, todos somos ganadores o perdedores, la manía de gestionar todo bajo esta óptica, hay quien gana y quien pierde. Y parte de la gran victoria de la que alardean estos jóvenes es que son hombres y han vencido a las mujeres. Leemos los argumentos, que casi todos se resumen en uno: es la tradición. Resulta que en esa cofradía no pueden participar las mujeres en lo importante, recorrer las calles de la ciudad tras un paso de contenido religioso, pero sí en lo accesorio: barrer el local donde se guarda el paso y otros adminículos necesarios para la procesión; recaudar fondos para el mantenimiento de todo; mantener, cosiendo y planchando las vestimentas, que lucirán los hombres.

Vayamos con el argumento, la tradición. Si queremos mantenerla lo primero sería explicar a estos jóvenes que hubo un tiempo en el que no había procesiones, por lo que la tradición hubiese sido no crearlas. Mantener a ultranza las tradiciones nos seguiría habitando cuevas, o tirando desde un campanario, Manganeses de la Polvorosa (Zamora), a una pobre cabra hasta que se matase al golpearse con el suelo, o alanceando a un toro para diversión de unos salvajes que se excitan con el olor de la sangre ajena, en Tordesillas (Valladolid). No, las cosas no son así, las tradiciones se mantienen o no según vayan evolucionando las costumbres y las leyes del país en cuestión.

A mí las tradiciones ligadas a la Semana Santa me interesan entre poco o nada, solo en lo relativo al patrimonio cultural, pero en esta fotografía he visto elementos que pueden definir la evolución que algunas cosas están experimentando en España. Puesto que se trata de un acto religioso echo en falta la opinión de la jerarquía católica. Ya sabemos que los apóstoles eran todos hombres y que los evangelios los escribieron cuatro, o más, hombres, y que el papa, los obispos y sacerdotes son todos del género masculino, pero ha habido ya cofradías que han cambiado sus reglas para permitir a las mujeres que quieran ser protagonistas en procesiones que lo hagan.

Voy con lo más trascendente, en mi opinión, de la fotografía: hombres, muy jóvenes, expresando una enorme alegría por haber vencido a mujeres. Entramos de lleno en dos temas, la aspiración a la igualdad y el alarmante aumento de ideas de ultraderecha entre los jóvenes varones. La constitución, en su artículo 14, regula lo siguiente: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. De ahí deducir que hay personas que quieren ser iguales a otras va un trecho, lo que no pueden ser es discriminadas, tratadas de peor manera. El feminismo no pretende que las mujeres sean iguales a los hombres, lo que quiere es que se les trate sin discriminarlas por su sexo, es así de sencillo. Uno de los portavoces de los jóvenes felices por haber derrotado la propuesta de algunas mujeres para poder procesionar ha afirmado que ellos creen que no son machistas, lo que nos indica que el problema es más grave de lo que parece, confunden el creer con el ser, un machista lo es crea lo que crea. Y ahora enlazo con lo de la ultraderecha.

Según las encuestas serias, que las hay, los jóvenes varones en España (¿y en muchos otros países?) se inclinan por las ideas ultras y el argumento más utilizado para ello es que creen que el feminismo está haciendo mucho daño y que ellos están siendo valorados menos que ellas. Se sienten inferiores a sus compañeras y en vez de trabajar más para tener mejores resultados en los estudios y en muchos ámbitos laborales lo que pretenden es que la política, eso es lo que les prometen, legisle a su favor y en contra de las mujeres.

Ver a esos muchachos expresar una alegría desmedida por haber evitado que a las mujeres se les trate como a ellos en una cofradía de Semana Santa me ha producido una gran tristeza ya que demuestra que la educación no está funcionando (cito educación incluyendo a padres y entorno familiar y social). Tras tantos años de democracia en España algo está fallando cuando podemos ver una fotografía como esa.